نمايش خرس و خواستگاري در سالن سايه اجرا مي شود

"حسن معجوني"، كارگردان و بازيگر تئاتر در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر"، درباره نمايش خود گفت : در نمايش خرس و خواستگاري كه در دو اپيزود شكل مي گيرد، طراحي واحدي وجود دارد و دو اجرا را تقريبا يكي كردم. نمايش با فضايي خالي شروع مي شود و تا انتهاي اپيزود اول صحنه پر مي شود. با شروع اپيزود دوم صحنه دوباره خالي مي شود و به همان فضاي ابتداي نمايش مي رسيم.

نمايش خرس و خواستگاري نخستين بار سال گذشته در هفته بزرگداشت چخوف به اجرا درآمد و اجرايي نيز در مسكو داشته است. كارگردان اين نمايش در ادامه در مورد تغييرات به وجود آمده در اجراي عمومي آن گفت : در نمايش خرس و خواستگاري تغييراتي نسبت به اجراي هفته چخوف رخ داده است،به ويژه اجراي "خرس" بسيار متفاوت تر وكامل تر از اجراي جشنواره اي آن خواهد بود.

گفتني است در اجراي هفته چخوف اين نمايش حسن معجوني خود نيز در آن بازي مي كرده است ، اما در اجراي عمومي آن به دليل بازي در نمايش "در ميان ابرها" به كارگرداني اميررضا كوهستاني حضور نخواهد داشت.

در اپيزود نخست نمايش شبنم فرشادجو،سينا رازاني، سعيد چنگيزيان، رضا بهبودي و در اپيزود دوم نيز هنگامه قاضياني به همراه سعيد چنگيزيان و رضا بهبودي به ايفاي نقش مي پردازند.طراحي صحنه آن به عهده حسن معجوني و دستيار كارگردان ندا شاهرخي است. اين نمايش از 8 آذرماه تا 2 دي ماه در تالار سايه به روي صحنه خواهد بود.