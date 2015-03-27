۲۶۰۰ کیلوگرم فرآورده غذایی فاسد در اردبیل معدوم شد

به گـزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی عصر پنجشنبه در بازدید از طرح های نظارتی ویژه دامپزشکی در اردبیل افزود: در فرآورده ها در قالب مرغ و آلایش مرغ غیر بهداشتی فاسد و تاریخ گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه کشف موادغذایی فاسد با اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی همزمان با تعطیلات نوروزی محقق شده است، یادآور شد: این میزان مرغ و آلایشی مرغی در بازرسی های مستمر اکیپ های سیار نظارت بهداشتی دامپزشکی در اردبیل ضبط و معدوم شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه متخلفان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند، تصریح کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی اکیپ های نظارتی استان بیش از هزار مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی به عمل آورده اند.

وی سردخانه ها، کارگاه های بستـه بندی، کارخانجات فرآوری گوشت و خودروهای حمل و نقل این فرآورده ها را از جمله مراکز مورد بازدید از سوی اکیپ های بازرسی و نظارتی برشمرد.

صالحی با بیان اینکه کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی یکی از مهمترین وظایف این سازمان است از تشدید برخورد و افزایش بازرسی ها در سال جاری خبر داد.

وی ادامه داد: سلامت فرآورده های خام دامی با سلامت و امنیـت غـذایـی مـردم ارتباط مستقیم دارد و دستیابی به وضعیت مطلوب در حوزه بهداشت محصولات دامی لازمه همکاری دست اندرکاران و متولیان این بخش است که خوشبختانه این همکاری در حال حاضر در بسیاری از زمینه ها در استان وجود دارد.