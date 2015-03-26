کاهش ۸ درصدی تصادفات جاده ای/افزایش حجم سفرهای نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در بازدید از محور قزوین - زنجان، افزود: البته در این ایام از کل رانندگانی که در جاده های کشور تردد داشتند فقط هشت درصد آن‌ها تخلف رانندگی انجام داده اند.



فرمانده نیروی انتظامی گفت: بررسی های اولیه نشان می دهند امسال مسافرت های نوروزی نسبت به سال گذشته تا به امروز ۳ درصد افزایش داشته است.



سردار اشتری با تشکر از فعالیت های صدا و سیما برای انعکاس اخبار ترافیکی جاده ها افزود: امسال حدود ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای پلیس راهور، هلال احمر، اورژانس، راهداری و آتش نشانی مشغول خدمت رسانی به مسافرین نوروزی هستند.



فرمانده نیروی انتظامی گفت: البته در این بین ۱۰ میلیون دانش آموز همیار پلیس به همراه ۲۰ هزار دهیار و ۱۰۰ هزار معلم به عنوان بازرسان نامحسوس به ماموران راهنمایی و رانندگی در موضوع ترویج فرهنگ درست رانندگی کمک می کنند.



سردار اشتری در ادامه به کاهش تلفات جاده ای در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اشاره کرد و افزود: در سال گذشته هزار و ۲۰۰ نفر کاهش تلفات داشتیم.



فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: همچنین در موضوع جرایم نیز از ۲۵ اسفند تا ۶ فروردین ۵ درصد کاهش جرایم در زمینه های مختلف در کل کشور داشته‌ایم.



سردار اشتری به آغاز دور دوم سفرهای نوروزی نیز اشاره کرد و افزود: محورهای مواصلاتی کشور از تراکم بالایی برخوردار هستند، بنابراین به رانندگان توصیه می شود برای حفظ ایمنی خود و سایر هموطنان به طور ویژه به نکات ایمنی و هشدارهای پلیس توجه کنند.