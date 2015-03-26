چهار جودوکار ایرانی فردا به روی تاتامی می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات با حضور 499 جودوکار از 69 کشور صبح فردا در شهر "سامسون" ترکیه آغاز می شود. از این تعداد 311 جودوکار در بخش مردان و 118 جودوکار در بخش بانوان به رقابت خواهند پرداخت. بر همین اساس فردا جمعه در روز نخست این مسابقات چهار جودوکار ایران در دو وزن 60- و 66- کیلوگرم به روی تاتامی می روند.

در وزن 60- کیلوگرم 46 جودوکار حضور دارند که در گروه A احسان بهرامیان در اولین مبارزه باید با "ارسلان یرگاشوف" از ترکمنستان پیکار کند و در صورت برتری به مصاف "مشویدابزه" از روسیه با رنکنیگ 22 جهان خواهد رفت. در گروه D هم ناصر ناصری پور دور نخست "علی خسروف" از یمن را پیش رو دارد و در صورت برتری باید با "تام اسمیت" از لوکزامبورگ مبارزه کند.

در وزن 66- کیلوگرم هم 46 جودوکار به رقابت خواهند پرداخت که محمد محمدی بریمانلو در گروه B برای اولین دیدار به مصاف "عبدالزحالیلوف" از روسیه خواهد رفت و در صورت برتری به مصاف "الکساندر بتا" از لهستان می رود. قاسم نوری زاده دیگر جودوکار ایرانی این وزن هم در گروه C "لاسزلو سزوک" از رومانی را پیش رو خواهد داشت و در دور دوم نیز با "بیلل گیلوگلو" از ترکیه پیکار می کند.

برنامه روز دوم مسابقات (شنبه هشتم فروردین ماه)

این مسابقات روز شنبه با برگزاری مبارزات اوزان 73- و 81-کیلوگرم پیگیری می شود. در وزن 73- کیلوگرم 49 جودوکار به رقابت خواهند پرداخت که وحید بنا در گروه A به مصاف "بابایف" از ازبکستان می رود و در صورت برتری در یک مبارزه سخت به مصاف"دکس المونت" جودوکار عنوان دار هلندی ها که نفر اول رنکنیگ جهانی است و سابقه کسب مدال در مسابقات جهانی و المپیک را در کارنامه دارد خواهد رفت. امید تیزتک دیگر جودوکار ایرانی این وزن در گروه C دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده مبارزه جودوکاران مغولستان و ترکیه دیدار می کند.

سعید ملایی تنها جودوکار ایران در وزن 81- کیلوگرم در میان 58 جودوکار در گروه C "حاجگولیف" از ترکمستان را پیش رو دارد و سپس با برنده مبارزه ترکیه و اکراین پیکار می کند.

برنامه روز سوم و پایانی(یکشنبه نهم فروردین ماه)

یکشنبه در روز پایانی این مسابقات هم تیم کشورمان دو نماینده دارد. جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم که 33 جودوکار ثبت نام کرده اند در گروه A دور نخست استراحت دارد و سپس با "بنجامین فلتچر " از آلمان پیکار کند. محجوب هم اکنون در مکان 25 رنکنیگ جهانی است و فلتچر" جایگاه 37 را در اختیار دارد. در وزن 100+ کیلوگرم و در گروه B جعفر پهلوانی دور نخست استراحت دارد و سپس با "دانیل نتا" نفر هشتم رنکنیگ جهانی از رومانی مبارزه می کند.

تیم ملی کشورمان که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود روز گذشته برای حضور در رقابتهای بین المللی ترکیه راهی این کشور شد. امتیاز این مسابقات در کسب سهمیه المپیک محاسبه خواهد شد.