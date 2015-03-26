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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۹:۱۳

در طرح ملی ایمنی و سلامت نوروزی؛

انجام تست قندخون و فشارخون ۲۰۰ هزار مسافر

انجام تست قندخون و فشارخون ۲۰۰ هزار مسافر

معاون دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر، از انجام تست قندخون و فشارخون ۲۰۰ هزار مسافر نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر  للـه گانی گفت: در ۸ روز اجرای طرح ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از خدمات ایستگاه های سلامت این سازمان شامل تست قند خون و فشار خون در پایگاه های طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی استفاده نموده اند.

وی با تاکید بر اینکه این فعالیت جنبه مشاوره ای دارد، افزود: این ایستگاه ها با هدف توجه و حساس سازی افراد جامعه به خطرات و مضرات افزایش قندو فشار خون در سلامت جسمی مسافرین و لزوم کنترل این موارد در همه مسافران بخصوص افراد سالمند راه اندازی شده است.

للـه گانی همچنین به مشارکت ۲۵ هزار نفر روز از جوانان همیار در طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اشاره و خاطرنشان کرد: این افراد تا روز هشتم اجرای این طرح به نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مسافران در سراسر کشور خدمات ارائه داده اند.

کد مطلب 2523500
حبیب احسنی پور

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