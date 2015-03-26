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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۲۱:۳۸

چرخساز خبر داد:

استقرار ۱۷ بالگرد هلال احمر دراستان های کشور

استقرار ۱۷ بالگرد هلال احمر دراستان های کشور

ایلام- رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: ۱۷ بالگرد هلال احمر برای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی در کشور مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور امروز در ایلام گفت: این تعداد بالگرد در مناطق مختلف کشور مستقر شدند تا در مواقع حوادث احتمالی به مسافران امداد رسانی کنند.

ناصر چرخساز با اشاره به طرح ملی نوروزی امداد و نجات افزود : در اجرای این طرح هزار و ۳۵۰ پایگاه امداد و نجات جاده ای ثابت و سیار در محور های مختلف کشور با پنج هزار و ۸۰۰ امدادگر مستقر هستند ودر مواقع حوادث به مسافران نوروزی خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات این سازمان در ایام نوروز گفت: در کنار طرح ملی امداد و نجات، طرح ایمنی و سلامت مسافران هم در ایام نوروز در حال اجراست و در این طرح از سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برای خدمت رسانی بیشتر به مسافران استفاده می شود.

چرخساز افزود: اسکان اضطراری افراد و مسافران در راه مانده براثر حوادث و یا سیل و برف و کولاک و دیگر حوادث احتمالی از مهمترین اقدامات این سازمان است.

وی به فعال بودن ۱۸ پایگاه امداد و نجات جاده ای ثابت و سیار در استان ایلام اشاره کرد و گفت: این تعداد در ایام عادی ۱۱ پایگاه است که با توجه به تردد مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور در مناطق مرزی مهران و دهلران هفت پایگاه افزایش یافته است.

کد مطلب 2523504

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