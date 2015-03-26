هم نشینی داوطلبان هلال احمر با ۳ هزار و ۷۸۴ سالمند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع، گفت: امسال نیز برنامه ملی نیابت با مشارکت داوطلبان جمعیت در ایام نوروز و همزمان با روزهای مزین به نام حضرت فاطمه (س) برای ارائه خدمات فرهنگی، سلامت، اجتماعی و عاطفی به سالمندان، معلولان و خانواده معزز شهدا در حال اجراست.

وی افزود: برنامه ملی نیابت به منظور خدمت رسانی به افراد و خانواده هایی اجرا می شود که در شرایط ویژه ای به سر می برند و به یاری و همراهی نیاز دارند و این طرح خانواده معظم شهدا ، سالمندان ؛معلولان و سایر اقشار نیازمند جامعه که به دلیل کهولت سن یا نداشتن فرزند از انجام امور روزمره زندگی خود باز مانده و بر اثر مشکلات دامنگیر و اقتضائات سنی دچار تالمات روحی و از دست دادن روحیه نشاط و امید به زندگی گردیده اند را در بر می گیرد.

رافع ادامه داد: در ۴ روز نخست امسال، یک هزار و ۸۶۵ داوطلب و ۳۵۹ تن از کارکنان جمعیت هلال احمر از روی میل و رغبت و بر اساس توان ، تخصص و زمان خود در این برنامه مشارکت کرده و با توجه به نیاز های خانواده های شناسایی شده انواع خدمات مورد تقاضا از جمله خدمات بهداشتی و سلامت به هزار و ۴۱۴ سالمند و توزیع بیش از ۶ هزار بسته حاوی مایحتاج نوروزی از سوی داوطلبان ارایه شد.

رئیس سازمان داوطلبان برپایی سفره هفت سین در سرای سالمندان،منزل سالخوردگان و خانواده شهدا، خرید مایحتاج شب عید جهت سالمندان نیازمند، همراهی در خرید با سالمندان کم توان یا ناتوان جسمی، غبارروبی منازل سالمندان و انجام طرح مشاوره با حضور مشاور داوطلب را از جمله خدمات این برنامه برشمرد.