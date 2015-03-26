افزایش احتمال ابتلا به سرطان در زنان چاق

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه «تحقیق سرطان بریتانیا» ریسک ابتلا زنان چاق به سرطان مرتبط با وزن در طول زندگی، یک به چهار است. این سرطان ها شامل انواع سرطان های روده، کیسه صفرا، رحم، کلیه، پانکراس، مری و انواع سرطان های سینه بعد از یائسگی است.

طبق این مطالعه در بین زنان چاق بریتانیایی از هر ۱۰۰۰ زن، ۲۷۴ زن به سرطان مرتبط با وزن در طول زندگی مبتلا می شوند، در حالی که ۱۹۴ زن از هر ۱۰۰۰ زن با وزن سالم به این نوع سرطان ها مبتلا می شوند.

چاقی به دلایل مختلفی می تواند باعث افزایش ریسک سرطان در زنان شود؛ یک مورد به تولید هورمون از سلول های چربی، به خصوص استروژن، مربوط می شود که طبق یافته این تحقیق تحریک کننده گسترش سرطان است.

دکتر «جولی شارپ»، سرپرست تیم تحقیق، عنوان می کند: «تغییر در سبک زندگی، از جمله سیگار نکشیدن، حفظ وزن سالم، داشتن رژیم غذایی سالم، و عدم نوشیدن نوشابه های الکلی، از فرصت های بزرگ برای تمامی ما در جهت کاهش ریسک سرطان است. اعمال این تغییرات عدم ابتلا ما به سرطان را تضمبن نمی کند، اما به ضرر ما هم نیست.»

«شارپ» در ادامه می افزاید: «احتمال ابتلا به سرطان به تلفیقی از چندین فاکتور از جمله ژن ها، محیط و سایر ابعاد زندگی ما بستگی دارد که بسیاری از آنها قابل کنترل هستند.»