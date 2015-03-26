ظریف : حادثه یمن تأثیری بر گفتگوها ندارد/تشبیه مذاکرات به پازل

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لوزان، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان نشست دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا درباره حوادث یمن گفت: حادثه یمن یک حادثه بسیار تلخی است که امروز در منطقه ما شکل می گیرد و حادثه بسیار خطرناکی است.

وی افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که موضوع باید از طریق گفتگو بین گروه های یمنی حل شود.

ظریف درباره تأثیر حوادث یمن بر مذاکرات گفت: مذاکرات ما پیش می رود، البته ما همه از وضعیت مردم یمن و کشتاری که صورت می گیرد ناراحت هستیم، ولی مذاکرات ادامه دارد.

وزیر امور خارجه درباره مذاكرات گفت: ما در در مسير درستي حركت کرده ایم و بايد به تفاهمي درباره همه جزئيات دست يابيم.

ظریف تاکید کرد: در حال تلاشيم همه موضوعات طي چند روز آينده حل شود.

وي مذاكرات را به يك پازل تشبيه کرد كه نيازمند است همه قطعات در كنار هم قرار گيرند.

بر اساس این گزارش گفتگوهای وزرای خارجه ایران و آمریکا در نوبت عصر دقایقی پیش پایان یافت اما علی اکبر صالحی و ارنست مونیز گفتگوهای خود را ادامه می دهند و معاونان وزرای خارجه نیز همچنان در نشست دو جانبه هستند.

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده است که روز جمعه وارد لوزان می شود و شنیده ها حاکی از آن است که وزیر امور خارجه فرانسه نیز تا روز شنبه در لوزان خواهد بود.