تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله حذفی رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی پرتغال امروز از ساعت 19 به مصاف تیم امارات رفت و در نهایت توانست با نتیجه قاطع شش بر یک برنده این دیدار شد.

گلهای ایران را مهران مرشدی زاده، پیمان حسینی، امیرحسین اکبری، محمد احمدزاده، علی نادری و فرید بلوک باشی به ثمر رساندند. مهران مرشدی زاده و امیرحسین اکبری از داور این دیدار کارت زرد دریافت کرد. همچنین شماره 10 تیم امارات در دقایق پایانی تایم سوم از زمین مسابقه اخراج شد.

گفتنی است تیم ملی ساحلی ایران در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار بحرین و ژاپن بازی خواهد کرد.