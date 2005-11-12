طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي// لايحه تامين يارانه خريد گندم و واردات بنزين// لايحه مديريت خدمات كشوري

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، يك فوريت طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي معاهده "ان پي تي" ششم شهريور، به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

در جلسات علني اين هفته مجلس، ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه اصلاح جداول شمار (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1384كل كشور به منظور تامين يارانه مورد نياز براي واردات بنزين و كسري يارانه خريد گندم از كشاورزان، گزارش كميسيون امنيت ملي درباره تشكيل سازمان صنايع هوا فضاي نيروهاي مسلح، طرح الزام دولت به تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و طرح اصلاح ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني در دستور كار مجلس قرار دارد.

طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به مدت يكسال، طرح تاسيس سازمان توسعه و عمران روستايي، بررسي استرداد لايحه الحاق يك تبصره به قانون تعيين اراضي اخلاقي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگل‌ها و مراتع، گزارش سوال سيد محمود ابطحي نماينده خميني شهر از وزير صنايع و معادن، لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران و لايحه مديريت خدمات كشوري نيز اين هفته در مجلس مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

لايحه تسري بيمه شخص ثالث به كاركنان موسسات اتوبوسراني وابسته به شهرداري‌ها در مورد افراد غير مشمول، لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)، لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات، رد طرح مستثني شدن از قوانين مربوط به اراضي موات، جنگل‌ها، مراتع و منابع ملي و سوال الياس نادران نماينده تهران از وزير كار و امور اجتماعي نيز از ديگر دستورات جلسات علني اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.

نمايندگان مجلس همچنين اين هفته به بررسي لايحه كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس، طرح استفساريه تبصره (6) ماده واحد قانوني اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1376، لايحه ديوان عدالت اداري لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد ايران و دولت جمهوري اندونزي، ايران و بلغارستان و لايحه اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي‌گردند،خواهند پرداخت.