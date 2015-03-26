تیم ملی فوتبال ایران برابر شیلی به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و شیلی که برای تدارک دو تیم از ساعت ۲۳:۳۵ دقیقه روز پنجشنبه در اتریش آغاز شد در پایان نیمه اول با پیروزی شاگردان کارلوس کی روش به پایان رسید. جواد نکونام در دقیقه ۲۱ تنها گل نیمه اول این بازی را به ثمر رساند.

در این دیدار تیم ملی فوتبال ایران با ترکیب علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، پژمان منتظری، وریا غفوری، هاشم بیک زاده، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، وحید امیری، مسعود شجاعی اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد به میدان رفت.

ملی پوشان ایران که این دیدار را با یک دقیقه سکوت به خاطر درگذشت دو خبرنگار ایرانی در سانحه سقوط هواپیما آغاز کرده بودند، در نیمه اول نمایش بهتری نسبت به حریف نامدار خود داشتند . البته شیلی تعدادی از بازیکنان نامدار خود را در اختیار نداشت.

تیم ملی فوتبال ایران تا قبل از رسیدن به گل صاحب موقعیت های مناسبی شد و می توانست دروازه شیلی را با خطر مواجه کند اما تعلل مسعود شجاعی در برخی صحنه ها این فرصت را از شاگردان کی روش گرفت. با این حال در دقیقه ۲۱ این دیدار یک کرنر نصیب تیم ملی فوتبال ایران شد که این ضربه را آندرانیک تیموریان روی دروازه ارسال کرد که جواد نکونام کاپیتان ایران با ضربه بغل پا دروازه شیلی را باز کرد.

بعد از این گل بازهم برتری محسوس با ایران بود و بازی خوب اشکان دژاگه موقعیت های مناسبی را برای گلزنی فراهم کرد اما خط حمله تیم ملی نتوانست از آنها استفاده کند. در دقیقه ۴۴ این دیدار شیلی می توانست به گل تساوی دست پیدا کند اما علیرضا حقیقی ضربه سر مهاجم حریف را از دهانه دروازه برگرداند تا نیمه اول با برتری ایران به پایان برسد.