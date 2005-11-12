جامعه هندوي انگلستان به فروش تمبر مسيحي اعتراض كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين تمبر كه بازسازي 1620 نقاشي است نسخه هندوي خانواده حضرت عيسي را به تصوير كشيده و حضرت مريم و سنت يوسف، روي پيشانيهاي خود علامتهاي هندو دارند.

براساس اظهارات رامش كليدي، دبير كل انجمن هندوي انگلستان اين تمبر نامناسب است. در هندوستان چنين تبدليها و تلفيقهايي موضوع مناقشه برانگيزي محسوب مي شوند.

مبلغان مسيحي در استفاده غيرمناسب از لباس و سنتهاي هندو در تهيه اين تمبر مقصر شناخته شده اند.

اين تمبر از سوي شركت پستي رويال ميل تهيه شده و از مجموعه تمبرهاي مسيحي است كه روز 10 آبان( اول نوامبر) وارد بازارشده اند.

شركت پستي رويال ميل با هدف احترام به تنوع فرهنگي در انگلستان مدرن، نقاشيهايي به سبك ايتاليايي، هندي، سرخپوستي، بومي استراليا، اروپايي و هاييتي از مريم مقدس (ع) و كودك وي ارائه داده بود.

سبك هندي اين تمبر براي ارسال كارتهاي كريسمس به هندوستان در نظرگرفته شده بود.

انجمن هندوهاي انگلستان درخواست كرده است كه اين تمبر جمع آوري شود اما از آنجا كه اين تمبر 6 ماه پيش چاپ شده است جمع آوري آن از بازار آسان نيست.

