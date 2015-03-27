عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و افریقا

بشار اسد: سوریه آماده گفتگو با آمریکا است.

- حزب الله لبنان تجازو عربستان به یمن را محکوم کرد.

- نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از انجام حملات جدید علیه داعش در عراق و سوریه خبر داد.

- رهبر حوثی های یمن: عربستان عروسکی است که از سوی آمریکا و اسرائیل هدایت می شود.

- ریاض یاسین، وزیر امور خارجه یمن، از حملات نظامی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به این کشور استقبال کرد.

ایران در جهان

- رسانه های غربی: مذاکرات هسته ای ایران وارد مرحله کلیدی شده است.

- سنای آمریکا لایحه غیر الزام آوری را تصویب کرد که به موجب آن اگر اوباما نتواند تائید کند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است، این نهاد از تصویب تحریم های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد.

آسیا و اقیانوسیه

- کره شمالی از بازداشت جاسوسان کره جنوبی خبر داد.

- پاکستان: اسلام اباد در صورت تهدید شدن عربستان از ریاض دفاع خواهد کرد.