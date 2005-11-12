توافق اسرائيل و اتيوپي براي كوچاندن يهوديان بيشتر به اراضي اشغالي

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه الخليج امارات ، تل آويو اعلام كرده كه براساس توافق صورت گرفته اتيوپي با افزايش كوچاندن يهوديان فلاشا به اسرائيل( اراضي اشغالي 1948) موافقت كرد.

براساس اعلام تل آويو، 60 درصد يهوديان فلاشا كه خانواده هاي آنها در اسرائيل هستند، جذب دين مسيحيت شدند كه طي يك ماه آينده به اراضي اشغالي مهاجرت خواهند كرد و پيش بيني مي شود كه اين تعداد به 12 هزار نفر مهاجر تا سال 2007 ميلادي برسد.

روزنامه الخيلج نوشت : اسرائيل به دنبال تلاش هاي گسترده مديريت اقليت يهوديان اتپوپي دراراضي اشغالي تصميم گرفته مناطقي كه قراراست يهوديان اتيوپيايي درآنجا ساكن شوند، تكميل كند.اما اين تصميم درپي بروزاختلافات بين وزارت امورخارجه و وزارت كشور رژيم اسرائيل اجرا نشد .



وزارت كشور رژيم صهيونيستي ابتدا خواستارمشخص كردن تعداد يهوديان برگزيده پيشين اتيوپي براي ورود به سرزمين هاي اشغالي شد اما براي دومين باراعلام كرد براي مشخص كردن يهوديان برگزيده فلاشا اتيوپي جهت مهاجرت به اراضي اشغالي يك سال كافي نيست.

سيلوان شالوم وزيرامور خارجه رژيم اسرائيل از هيات اعزامي اين رژيم به اتيوپي خواست هرچه سريعتربا دولت اتيوپي براي كوچاندن يهوديان فلاشا به اراضي اشغالي توافق كنند.

با اين حال اسرائيل اعلام كرد: ظرف سه ماه آينده به تحقيقات خود براي شايستگي يهودياني كه قصد ورود به اراضي اشغالي دارند، پايان خواهد داد.



براساس يك گزارش، روند مهاجرت يهوديان از سرتاسر جهان به اسرائيل كاهش يافته است . سال گذشته 21 هزار مهاجر يهود به اسرائيل مهاجرت كردند كه اين آمار در مقايسه با سال 2003 ، 23 هزار تن بوده است . زيرا مهاجرت از روسيه و كشورهاي سابق كمونيستي كند شده است .