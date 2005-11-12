مشكلات آموزش و پرورش توسط يك نفر حل نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس محمود فرشيدي صبح امروز در ديدار با كاركنان ستادي وزارتخانه ، با اشاره به ديدگاههاي ويژه مقام معظم رهبري ، آموزش و پرورش را يك مقوله ملي قلمداد كرد و گفت : نمي توان انتظار داشت يك نفر به تنهايي قادر به حل مشكلات اين نهاد باشد.

وي با ابراز تاسف از فضاي عمومي جامعه و ديدگاههاي نامطلوب نسبت به آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: اين نگاه كه آموزش و پرورش يك نهاد مصرف كننده است ناشي از تفكري اقتصادي است و ما معتقديم آموزش و پرورش نهادي پويا، فعال، بالنده و پشتيبان نظام است.

فرشيدي ، نياز فرهنگيان به قيم را از ديدگاههاي نامطلوب در جامعه دانست و گفت: اين كه معلمان نمي توانند خودشان را اداره كنند تفكري تلخ و نامطلوب است.

وي از بومي سازي تجربيات و دانش روز بشر به عنوان مهمترين وظيفه آموزش و پرورش ياد كرد و گفت: آموزش و پرورش بايد دانش روز بشر را در چارچوب ارزشها، اعتقادات، باورها و فرهنگ ايراني و اسلامي به نسل آينده انتقال دهد.

در ادامه ، سرپرست سابق وزارت آموزش و پرورش طي سخناني بر اهميت و تاثيرگذاري نهاد آموزش و پرورش تاكيد كرد.

دكتر علي اصغر فاني، آموزش و پرورش را متولي تربيت سياسي دانش آموزان دانست و با تاكيد بر اهميت نيروي انساني و نقش ممتاز آن در آموزش و پرورش يادآور شد: توجه به انگيزه مهارت حرفه اي معلم دو ركن اساسي در تحقق ديدگاهها و كاركردهاي آموزش و پرورش است.

وي ، در پايان سخنانش ضمن آرزوي توفيق براي وزير آموزش و پرورش ، خواستار ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش در جامعه شد.