غفلت جدی نسبت به شهرستان های استان تهران/ضرورت تشکیل استان خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت مبارزه با استعمال سیگار و قلیان در جامعه اظهار داشت: یکی از مواردی که امروز ضررهای آن ثابت و مسلم بوده، سیگار و قلیان است و کارشناسان و متخصصان در این زمینه اعتقاد دارند که منشأ بسیاری از بیماری ها و سرطان ها، مواد سمی موجود در این سیگارها و دودها می باشد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: ضرر قلیان به مراتب بیشتر از سیگار است به طوری که ۱۲ درصد بیماری های قلبی و عروقی، ۶۶ درصد سرطان ریه و ۳۸ درصد بیماری های تنفسی به خاطر مصرف ذخانیات به وجود می آید.

ضرر قلیان به مراتب بیشتر از سیگار است

وی ادامه داد: به فتوای بسیاری از فقها و مراجع عظام تقلید، مصرف دخانیات به خاطر مضرات و آثار ویرانگر آن جایز نیست و باید همه مردم با عزم جمعی و برای دوری از مضرات این ماده ویرانگر تلاش کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران سپس به سالگرد ارتحال ملکوتی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی اشاره کرد و بیان داشت: آیت الله العظمی فاضل لنکرانی مر جع بزرگواری بودند که در صحنه های جهاد و مبارزه و دفاع از امام در خط مقدم بودند و آثار و برکات فراوانی را برای جامعه داشتند.

معارف شیعه به برکت حوزه علمیه قم در حال گسترش است

این مسئول در ادامه به سالروز تأسیس حوزه علمیه قم اشاره و متذکر شد: این روزها یادآور تأسیس حوزه علمیه قم در سال ۱۳۰۱ و سالگرد ضرب و شتم آیت الله شیخ محمد تقی بافقی توسط رضا خان در سال ۱۳۰۶ و هجوم مزدوران رژیم شاه به مدرسه فیضیه در سال ۴۲ است.

محمودی اضافه کرد: تأسیس حوزه علمیه به دست بابرکت مرجع عالیقدر و بااخلاص، مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی با مشکلات و سختی های فراوانی همراه بود و علیرغم مشکلات سیاسی و اقتصادی آن روز، این مرجع بزرگ سنگ بنای حوزه مقدسه قم را نهادند و شاید آن روز کسی فکر نمی کرد که این حوزه، چنین آینده درخشانی را داشته باشد و گوی سبقت را از حوزه هزار ساله نجف اشرف بگیرد.

خطیب نماز جمعه ورامین متذکر شد: اراده حضرت حق و عنایت حضرت حجت بر آن تعلق گرفت تا این حوزه روز به روز شکوفاتر شود و علما و بزرگانی در این حوزه پرورش یابند که امروز شاهد آثار و برکاتش هستیم و اقصی نقاط عالم و شیفتگان اسلام ناب محمدی به سوی این حوزه می شتابند و معارف تشیع به برکت این حوزه، عالمگیر شده است.

حادثه مدرسه فیضیه لکه ننگی در کارنامه رژیم پهلوی است

محمودی ادامه داد: یکی از شاگردان برجسته این حوزه، مرحوم آیت الله بافقی یزدی بود که هنگامی که خانواده رضا خان بدون حجاب وارد حرم حضرت معصومه شدند، اعتراض کرد و پیغام به رضا خان رسید و وی شخصا به قم آمد و آیت الله بافقی را کتک زده و از بی عفتی و بی حیایی خانواده خود دفاع کرد.

این مسئول یادآور شد: باید به این نکته توجه داشت که پس از گذشت زمانی رضا خان به زباله دان تاریخ افکنده شد ولی نام شیخ محمد بافقی همواره زنده بوده و زنده خواهد ماند و حرکت آیت الله بافقی این پیام را برای همیشه به یادگار گذاشت که باید حافظ حجاب و عفت زنان مسلمان بود.

حوزه علمیه قم نقش حساسی در مسائل سیاسی و اجتماعی دارد

وی افزود: این روزها مقارن با حمله مأموران رژیم شاه به مدرسه فیضیه در سال ۴۲ است که لکه ننگی بر دامان خاندان پهلوی نشاند که هرگز پاک نخواهد شد، در این روز دژخیمان رژیم پهلوی به مجلس شهادت امام صادق (ع) حمله کردند و تعداد زیادی را کتک زده و به شهادت رساندند و این حادثه زمینه ساز قیام تاریخی ۱۵ خرداد شد.

محمودی تأکید کرد: همه این حوادث بیانگر نقش حساس و تأثیر گذار حوزه علمیه قم و مراجع و علمای این شهر در رخدادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بوده و هست و امروز نیز حوزه پویای قم با هدایت مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدر به این راه نورانی ادامه می دهد .

وعده های داده شده به شهرستان های استان تهران عملیاتی شود

امام جمعه موقت ورامین در ادامه با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند و هدف از این نامگذاری ها توجه به یک هدف مشترک در سایه رهنمودهای رهبری است.

عضو شورای فرهنگ عمومی ورامین افزود: در سال های گذشته نیز این نامگذاری ها صورت گرفته و به همین مناسبت قدم هایی نیز برداشته شده اما در این زمینه کوتاهی هایی نیز صورت گرفته است.

از مدیریت جهادی در ورامین چیزی دیده نشد

وی ادامه داد: سال گذشته سال فرهنگ، اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی بود و اگرچه اقدامات و خدماتی در این بخش صورت پذیرفت ولی متأسفانه همانطور که بارها اعلام کردم از مدیریت جهادی، حداقل در منطقه خودمان چیزی را احساس نکردیم.

محمودی اضافه کرد: این نقد را به مسئولان عالیرتبه و استان داریم که شهرستان های استان تهران خاصه جنوب تهران در سایه پایتخت مورد غفلت جدی قرار گرفتند و وعده های داده شده به این مناطق عملیاتی نشده است و به همین خاطر بارها گفته ایم تا زمانی که شهرستان های استان تهران گرفتار سایه سنگین پایتخت کشور باشند همین وضعیت ادامه خواهد داشتم.

باید استان خرداد در جنوب استان تهران شکل بگیرد

این مسئول عنوان کرد: تأسیس استان خرداد یک ضرورت برای فریادرسی به مردم و شکوفایی اقتصادی و صنعتی منطقه است تا از این وضعیت خارج شویم.

محمودی یادآور شد: باید مردم و مسئولان به شعارهای سال معتقد باشند و این اعتقاد را در عمل به اثبات برسانند و امسال نیز که رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال ملت و دولت،همدلی و همزبانی نامگذاری کردند باید شاهد ارتباط بیشتر مسئولان و مردم باشیم.

مدیران فاصله خود با مردم را کم تر کنند

خطیب نماز جمعه ورامین گفت: باید مدیران فاصله خود با مردم را کم تر کنند و دسترسی مردم به مسئولان آسان تر از گذشته بوده و در اجتماعات مردمی و در میان مردم حضور داشته باشند.

این مسئول تأکید کرد: باید مسئولان خود را در غم و شادی و مشکلات مردم شریک بدانند و بدیهی است مدیری که به فکر زندگی اشرافی باشد و گرفتار ظواهر گردد نمی تواند با مردم همدل و همزبان شود به همین خاطر امید داریم که به معنای واقعی کلمه سال جدید سال همدلی و همزبانی مردم و مسئولان باشد.

یمن برای عربستان لقمه گلوگیری است

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره حمله وحشیانه عربستان سعودی به یمن اظهار داشت: حمایت آمریکا و سردمداران جنایتکار اروپایی و کشورهای بزدل عربی نشان داد که عربستان یک آلت دست برای استکبار است اما باید توجه داشت که یمن برای عربستان لقمه گلوگیری است.

محمودی افزود: ملت یمن حق تعیین سرنوشت خود را دارند و دیگران حق ندارند برای آنها تعیین تکلیف کنند به همین خاطر ما حمایت قاطع خود را از مردم شجاع و مقاوم یمن اعلام کرده و از مسئولان می خواهیم به هر نحو ممکن از ملت مظلوم یمن دفاع کنند.