بیش از ۵ هزار نفر به صورت حضوری در کمپ ها درمان شده اند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد کمیته امدادونجات با مسئولیت جمعیت هلال احمر استان گلستان و همکاری اورژانس در ایام نوروزازتاریخ ۲۵ اسفند تا ۶ فروردین، اظهار کرد: تعداد ۲۵۱ عملیات امدادونجات در این مدت انجام شده است.

وی ادامه داد: تعداد مسافرین مراجعه کننده به کمپ ها ۱۹۵ هزارو ۹۱ نفر و تعداد مراجعه کننده به خیمه نماز هلال احمر هزار و ۶۱۰ نفر بوده است.

اکبری افزود: با توجه به اطلاع رسانی و آگاهی مسافرین در خصوص گلستان ۱۳۰ هزارو ۴۸۰ بروشور بین مسافرین توزیع شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان ادامه داد: تعدادمصدومین ۳۵۹ نفر و برای ۳۴ نفر هم اسکان اضطراري انجام شده است.

اکبری در خصوص اعضای داوطلب پست شهید برزمینی پارک جنگلی دلند شهرستان رامیان گفت: این اعضا با رنگ آمیزی تخم مرغ سفالی و نوشتن شعار طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی بر روی آن و اهدای آن به مسافرین ابتکار خود را نشان دادند.

وی تصریح کرد: آن ها همچنین تعداد ۴۰۰ کارت طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی را با درج اصول هفت گانه جمعیت هلال احمر و نکات ایمنی سفر در قسمت پشت کار تهیه و در اختیار مسافرین قرار داده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان خاطر نشان کرد: مسافران می توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرند.