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۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۷:۲۸

باقری به مهر خبر داد:

تصادفات نوروزی قم ۲۳۵ مجروح و ۷ فوتی بر جای گذاشت

تصادفات نوروزی قم ۲۳۵ مجروح و ۷ فوتی بر جای گذاشت

قم - رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم از مجروح شدن ۲۳۵ نفر و کشته شدن ۷ نفر در تصادفات این استان از آغاز طرح نوروزی خبر داد.

محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آغاز طرح نوروزی اورژانس تاکنون ۷۳ تصادف در قم بوقوع پیوسته است که ۲۳۵ مجروح و هفت فوتی برجای گذاشت.

وی گفت: هزار و ۲۹۴ نفر از ابتدای طرح به ایستگاه سلامت مراجعه کردند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ تصادف در قم بوقوع پیوست که ۱۵ مجروح برجای گذاشته است.

وی گفت: مسمومیت خانم ۲۵ ساله با گاز منواکسید کربن به علت روشن بودن گاز پیک نیک در چادر مسافرتی یکی از حوادث بوده است.

باقری با بیان اینکه برخورد پژو با گاردریل در اتوبان کاشان سه مجروح برجای گذاشت، گفت: برخورد تریلی با پژو در جاده قم به سلفچگان باعث مجروحیت چهار نفر شد که سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده و مجروحان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

وی گفت: تصادف سه خودروی سبک در محور جعفریه دو کشته و ۹ مجروح برجای گذاشت که به دلیل وخیم بودن حال پنج نفر از مجروحان بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

کد مطلب 2523685

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