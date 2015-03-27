  1. استانها
  2. گیلان
۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۵۰

با همت ستاد توسعه پایدار؛

طرح جهانی «ساعت زمین» فردا در رشت اجرا می شود

طرح جهانی «ساعت زمین» فردا در رشت اجرا می شود

رشت - طرح جهانی ساعت زمین به همت ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت در هشتم فروردین ماه جاری در رشت اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت، برای سومین سال متوالی طرح «ساعت زمین» در هشتم فروردین با خاموش کردن چراغ های ساختمان تاریخی شهرداری،  معابر جلوی ساختمان و میدان شهرداری،  در رشت اجرا می شود.

در این طرح روشنایی نقاط شاخص شهری، ساختمانهای اداری شهر و خانه های شهروندان به نشانه صرفه جویی در مصرف انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی و تشویق مردم به بهینه سازی مصرف انرژی، خاموش می شود.

این طرح فردا ساعت۲۰:۳۰ الی۲۱:۳۰ اجرا می شود.گفتنی است طرح ساعت زمین در سال ۲۰۰۷ میلادی برای اولین بار در استرالیا اجرا شده که با استقبال کم نظیر مردم سراسر جهان مواجه و به عنوان یک طرح جهانی مطرح شده است. در ایران نیز این طرح با خاموش کردن برقهای برج میلاد به مدت یک ساعت در سال ۱۳۹۰ اجرایی شده است.

کد مطلب 2523689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه