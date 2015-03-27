طرح جهانی «ساعت زمین» فردا در رشت اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت، برای سومین سال متوالی طرح «ساعت زمین» در هشتم فروردین با خاموش کردن چراغ های ساختمان تاریخی شهرداری، معابر جلوی ساختمان و میدان شهرداری، در رشت اجرا می شود.

در این طرح روشنایی نقاط شاخص شهری، ساختمانهای اداری شهر و خانه های شهروندان به نشانه صرفه جویی در مصرف انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی و تشویق مردم به بهینه سازی مصرف انرژی، خاموش می شود.

این طرح فردا ساعت۲۰:۳۰ الی۲۱:۳۰ اجرا می شود.گفتنی است طرح ساعت زمین در سال ۲۰۰۷ میلادی برای اولین بار در استرالیا اجرا شده که با استقبال کم نظیر مردم سراسر جهان مواجه و به عنوان یک طرح جهانی مطرح شده است. در ایران نیز این طرح با خاموش کردن برقهای برج میلاد به مدت یک ساعت در سال ۱۳۹۰ اجرایی شده است.