تحریم ها با عزم ملی و همت مردم بی تاثیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در اولین نماز جمعه در سال جدید در محل مسجدالنبی قزوین با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی گفت: باید همه بکوشیم تا با ایمان و تقوای الهی ابتدا خود عامل به اخلاق اسلامی و دینی باشیم و سپس دیگران را به تقوی دعوت کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: نامگذاری سالانه از سوی رهبری مسیر حرکت کشور را بخوبی روشن می کند و با تعیین همدلی و همزبانی دولت و ملت امیدواریم موفقیت های کشور دوچندان شود.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: باید همدلی و همزبانی هم قلبی و هم عملی باشد در غیر این صورت ریا و نفاق تلقی می شود و نتیجه لازم را نخواهد داشت لذا همه باید دست در دست هم دهیم و با تقویت همدلی با دولت مسیر توسعه را هموار کنیم.

وی اضافه کرد: مردم باید دولت را کمک و همراهی کنند و دولت هم وظیفه دارد با همه وجود خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد و حل مشکل بیکاری، اشتغال، تولید و رونق کشاورزی و صنعتی و در نهایت عدالت اجتماعی را در ردیف برنامه اصلی خود قرار دهد.

عابدینی بیان کرد: اگر همدلی و همزبانی دولت و ملت محقق شود شاهد آرامش و رفاه و امنیت بیشتر مردم خواهیم بود و موفقیتهای کشور تداوم خواهد یافت.

وی یادآورشد: البته حال که باید مردم پشتیبان دولت باشند نباید گفت که دیگر انتقاد نباشد بلکه اگر دولت مسیری را اشتباه رفت باید گفته شود و انتقاد و تذکر تعطیلی ندارد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: تعیین شعار سال یک برند فرهنگی است که مسیر دولت و ملت را بخوبی نشان می دهد لذا نباید فقط به زدن یک بنر و تبلیغات در سطح شهر بسنده کرد بلکه باید به آن عمل کنیم.

تحریم تنها حربه دشمنان است

خطیب جمعه قزوین به مذاکرات هسته ای هم اشاره کرد و گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در مشهد مقدس مسیر تیم هسته ای کشور را مشخص کرده و اینکه آمریکا بخواهد از موضع قدرت صحبت کند و داشتن نگاه تحقیرآمیز پذیرفتنی نیست.

وی افزود: بر اساس فرمایش رهبری تحریم ها بلافاصله باید برداشته شود و جزء مذاکرات باشد و رفع تدریجی آن را نمی پذیریم.

امام جمعه قزوین بیان کرد: تحریم تنها حربه آمریکا و دشمنان است و امروز دیگر این حربه تاثیر ندارد و اگر همت کنیم می توانیم با عزم ملی از این تهدید به عنوان یک فرصت برای رسیدن به استقلال استفاده کنیم.

وی گفت: اگر قدر نیروهای انسانی، منابع و ذخایر خدادادی و خلاقیت دانشمندان خود را بدانیم می توانیم تحریم ها را بی اثر کنیم و از این فرصت برای قطع وابستگی بخوبی بهره بردری کنیم.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد: برگشت ناپذیر بودن تصمیمات ایران هم از سوی غرب برای ما پذیرفتنی نیست و و هر لحظه که احساس خیانت، نیرنگ و فریب از سوی آمریکا مشاهده شود می توانیم در تصمیمات خود تجدید نظر کنیم.

مثلث شوم در یمن شکست خواهد خورد

خطیب جمعه قزوین در ادامه به تحولات کشور یمن اشاره کرد و افزود: حمله عربستان به کشور یمن در حقیقت حمله مثلث شوم آمریکا، انگلیس و صهیونیسم است و همانگونه که این جنایت کاران در عراق، سوریه، لبنان و غزه شکست خوردند در این کشور نیز در منجلاب گرفتار خواهند شد.

وی گفت: کسانی که داعش را بوجود آوردند و به جان مردم عراق افتادند و شکست خوردند امروز می خواهد در یمن توطئه کنند اما به لطف الهی و حضور مردم چیزی عایدشان نخواهد شد و بازهم شکست خواهند خورد.

عابدینی تصریح کرد:عربستان در باتلاق یمن گرفتار خواهد شد و امیدواریم با نابودی دولت عربستان مردم این کشور از حکومت دست نشانده استکباری نجات پیدا کنند و نفس راحتی بکشند.