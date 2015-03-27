به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های امروز نماز جمعه برازجان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم که با دوری از گناه در خود تحول ایجاد کنیم تا به بهترین حال برسیم.

وی ضمن تبریک به مناسبت عید نوروز، خاطرنشان ساخت: شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی در استان بوشهر و شهرستان دشتستان هستیم و تلاش‌های بسیار خوبی نیز برای اسکان مسافران نوروزی صورت گرفته است.

امام جمعه برازجان اضافه کرد: با وجود همزمانی عید نوروز و ایام فاطمیه شاهد حفظ حرمت این ایام بودیم و برنامه‌های بسیار خوبی نیز بدین مناسبت در دشتستان برگزار شد که از مسئولان برگزاری تقدیر می کنیم.

وی اضافه کرد: کمبود آب یکی از مشکلات اساسی شهرستان دشتستان است و منابع آب در این شهرستان کافی نیست و امیدواریم با تلاش مناسب مسئولان و ذخیره آب مناسب، شاهد توزیع عادلانه آب باشیم تا کمترین فشار به مردم وارد شود.

حجت‌الاسلام مصلح با اشاره به امسال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «دولت و ملت همدلی و همزبانی»، تاکید کرد: همه باید در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری تلاش کنیم تا شاهد خدمات‌رسانی مناسب به مردم باشیم.

وی به تجاوز عربستان به یمن نیز اشاره‌ای داشت و افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که طی هفته اخیر شاهدیم همین موضوع حمله به یمن است که آتشی در این کشور برافروخته شده است که دامن خودشان را خواهد گرفت.

امام جمعه برازجان در ادامه به برخی از مهمترین رویدادهای سال ۹۳ اشاره کرد و به تشریح برخی از این وقایع رویدادها پرداخت.