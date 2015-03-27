بازدید ۱۲۰ هزار مسافر از مراکز گردشگری استان کرمانشاه طی نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرادی بیستونی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از بازدید بیش از ۱۲۰ هزار مسافر نوروزی تا پایان ششمین روز از نوروز ۹۴ از مراکز گردشگری استان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: طی این مدت طاق بستان، بیستون و غار قوری قلعه بیشترین آمار بازدیدکننده را به خود اختصاص داده اند.

بیستونی تصریح کرد: طاق بستان با ۵۴ هزار و ۴۰۰ نفر، بیستون با ۲۵ هزار و ۷۰۰نفر و غار قوری قلعه با ۱۰هزار نفر بیشترین بازدید را از سوی گردشگران و مسافرین نوروزی داشته اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گفت: تکیه بیگلربیگی با شش هزار و ۲۶۳ نفر ، تکیه معاون الملک با چهار هزار و ۱۱۷ نفر، سراب صحنه با سههزار و ۷۷۳ نفر بازدیدکننده در مراتب بعدی بازدیدها قرار دارند.

اجرای جنگ شادی

وی از اجرای جنگ شادی در محوطه تاقبستان و بیستون نیز خبرداد و گفت: در هفتمین روز از نوروز ۹۴،مراسم جنگ شادی در محوطه تاریخی گردشگری تاقبستان و بیستون آغاز شد که با استقبال بسیاری از گردشگران و مسافران نوروز مواجه شد.

بیستونی تصریح کرد: اجرای جنگ شادی در محوطه های تاق بستان و بیستون از مجموعه برنامه های فرهنگی هنری است که ستاد خدمات سفر در کرمانشاه در راستای رقم زدن لحظاتی خوش و خاطره انگیز برای مسافرین و گردشگران نوروزی در استان تدارک دیده شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: این جنگ با برنامه های شاد و مفرحی از جمله رقص و پایکوبی محلی، پخش و اجرای موسیقی ،مسابقه ،اهدای بسته های فرهنگی حاوی سوغات و صنایع دستی و...همراه است.

وی، افزود: اجرای جنگ شادی در محوطه تاقبستان و بیستون از هفتم نوروز در محوطه های تاریخی گردشگری تاق بستان آغاز و تا دوازدهم نوروز ادامه خوهد داشت و در دو تایم صبح و عصر اجرا می‌شود.