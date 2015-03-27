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۷ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

فعله گری خبرداد:

اسکان بیش از ۸۳۵ هزار گردشگر و مسافر نوروزی در کرمانشاه

اسکان بیش از ۸۳۵ هزار گردشگر و مسافر نوروزی در کرمانشاه

کرمانشاه – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: از آغاز سفر های نوروزی تا پایان روز ششم بیش از ۸۳۵ هزار و ۸۲۷ گردشگر و مسافر در استان کرمانشاه اقامت داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از اسکان بیش از ۸۳۵ هزار گردشگر و مسافر نوروزی در کرمانشاه خبرداد.

وی افزود:  این تعداد مسافر از ۲۸ اسفند تا پایان روز ششم نوروز در استان  در هتل ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان ها، کمپ های موقت، کلاس های مدارس و هتل آپارتمان ها و...اسکان داده شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به میزان بازدیدهای نظارتی صورت گرفته در استان، نیز گفت:  ۷۷۹ مورد بازدید نظارتی از آغاز سفرهای نوروزی صورت گرفته که از این تعداد ۲۳۳ مورد بازدید از مرکز اقامتی، ۳۸۰بازدید از رستورانها و مراکز بین راهی، ۹۹ مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و۶۷ مورد بازدید از مراکز اقامتی موقت صورت گرفته است.

فعله گری خاطرنشان کرد: این تعداد بازدید نظارتی ، ۱۳ مورد تشویق، ۳۴ مورد تذکر، دو مورد اخطار کتبی و یک مورد تعطیلی مرکز اقامتی را در پی داشته است.

 

کد مطلب 2523717

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