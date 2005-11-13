آيين نامه پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان تغيير مي كند // توليد علم بايد بومي باشد

دكتر "سيد حسن قاضي عسگر" كه به تازگي از سوي سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان به معاونت پژوهشي اين دانشگاه منصوب شده است در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: بخش مهمي از برنامه ها و طرح هاي پژوهشي در دانشگاه ها بايد با توجه به نيازهاي جامعه و توليد علم بومي انجام شود.

وي اظهار داشت: برنامه هاي پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در جهت ايجاد نظام ارزشيابي مناسب در بخش پژوهشي به صورتي تكميل شده تلاش مي كند. ارزشيابي پژوهشي در اين دانشگاه بر اساس نتيجه مفيد و قابل اجراي پژوهش در جامعه، طرح هاي مفيد بالقوه پژوهشي و انتشارات مقالات پژوهشي در مجلات معتبر انجام مي شود.

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: همچنين دانشگاه در نظر دارد با توجه ويژه به بخش فناوري، آيين نامه هاي گذشته پژوهشي را تغيير داده و فناوري را در معاونت پژوهشي دانشگاه جهت دهي و هماهنگ كند.

وي تأكيد كرد: با اهميت دادن به فناوري در دانشگاه ها، ارتباط دانشگاه با صنايع نيز تقويت مي شود. در اين خصوص دانشگاه صنعتي اصفهان در نظر دارد، نيازهاي صنايع را به صورت عملياتي و روشن به اعضاي هيات علمي دانشگاه ارائه دهد و اساتيد و دانشجويان را به سمت اجراي تحقيقات كاربردي و توليد دانش فني و فناوري هدايت كند.

قاضي عسگر اظهار داشت: معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در نظر دارد جهت فراهم كردن منابع الكترونيكي، تجهيزات و دستگاه هاي آزمايشي بودجه هاي لازم را تأمين كند.