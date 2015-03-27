کشور نیازمند اتحاد مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر صالحی در نخستین نماز جمعه آستارا در سال ۹۴ اظهار داشت: همدلی و هم زبانی بین ملت و دولت از نیازهای بسیار مهم و اساسی کشور است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۴ از طرف رهبر معظم انقلاب به نام دولت و ملت، همدلی و هم زبانی افزود: پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور با تحقق پیام نوروزی مقام معظم رهبری و همراهی مسئولان و مردم حاصل می شود.

صالحی تحقق پیام نوروزی رهبر را سبب خنثی شدن توطئه ها و تحریم های استکبار جهانی دانست و گفت: پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب تنها رمز پیشرفت و رسیدن به خودکفایی کامل و ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی با اشاره به این که رئیس جمهوری پشتوانه عظیم حمایت رهبری و مردم فهیم و بیدار کشور را دارد افزود: به قدرت های سلطه جو و حریص نباید اجازه داده شود که به این انقلاب و نظام ضربه بزنند و باید حواس ها در عرصه سیاسی جمع باشد.

امام جمعه موقت آستارا با تبریک سال نو به مردم در نقاط مختلف کشور و استان گیلان اظهار داشت: امیدواریم سال جدید سال بسیار خوب برای مردم باشد و شاهد موفقیت های روزافزون برای کشور باشیم.

صالحی به جا اوردن صله رحم در نوروز را امری پسندیده خواند و خاطر نشان کرد: دید و بازدید، محبت و دوستی از سنت های زیبای عید نوروز است که می تواند دلها را به هم نزدیک کند.

وی در ادامه با محکوم کردن تجاوز عربستان سعودی به کشور یمن گفت: آل سعود با حمله به کشور یمن بر کارنامه سیاه و ننگین خود افزود.

امام جمعه موقت آستارا تجاوز به یمن را خلاف قوانین بین المللی دانست و اظهار داشت: حمله آل سعود به یمن گوشه ای از سناریوی اسلام حراسی آمریکا است.