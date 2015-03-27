آخرین وضعیت ترافیکی در جاده ها/ترافیک سنگین در امامزاده هاشم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی جاده های استان تهران نشان می دهد که در حال حاضر محور سه راهی مشاء - امامزاده هاشم با ترافیک سنگین روبرو است و وضعیت ترافیکی در آبسرد-سربندان، تهران - قم (آزادراه)، قم - تهران (آزادراه)، پردیس - تهران (ابتدای آزادراه)، گیلاوند -آبسرد و فشم - تهران نیمه سنگین و در مابقی محورها روان است.

همچنین وضعیت ترافیکی استان البرز نشان می دهد که در آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری)، آزادراه کرج - قزوین (نظرآباد) آزادراه کرج - تهران پل کلاک، آزادراه قزوین - کرج (گلشهر)، آزادراه کرج - تهران کیلومتر۲۵، آزادراه کرج - قزوین (پل هشتگرد)، آزادراه کرج - قزوین (گلشهر)، آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری)، چالوس-کرج(سد کرج) و چالوس-کرج(کندوان) ترافیک نیمه سنگین و در کرج - چالوس مقطع گچسر ترافیک سنگین است.

براساس این گزارش در استان مازندران محورهای گزنک - پلور، ساری - قائمشهر، بابلسر - فریدونکنار، فریدونکنار - بابلسر، چالوس - مرزن آباد، بابل - آمل (بزرگراه)، محمودآباد - نور و رامسر - چابکسر با ترافیک نیمه سنگین روبرو هستند.