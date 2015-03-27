تحریم و تحقیق و توسعه همچنان روی میز مذاکره

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، در سومین روز مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ در لوزان، در حالی که مذاکرات به صورت فشرده در سطح وزرای امور خارجه ایران و آمریکا، معاونان و ... برگزار می شود، منایع نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داده اند که در گفتگوهای صورت گرفته دو موضوع تحقیق و توسعه و تحریم ها هنوز باقی مانده است.

این گفتگوها در حالی ادامه دارد که گفته می شود مذاکرات تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و همچنان موضوعات جدی روی میز مذاکره است.

به گزارش این منابع هنوز نمی توان این موضوع را با قطعیت اعلام کرد که مذاکرات تا روز یکشنبه به نتیجه خواهد رسید. تیم مذاکره کننده هسته ای در اظهار نظرها تأکید داشته اند که تصمیم سیاسی واحد از سوی ۱+۵ می تواند نتیجه مذاکرات را تعیین کند.

اعلام نتیجه در این دور از مذاکرات به مفهوم رسیدن به یک چارچوب راه حل برای همه موضوعات است که بر اساس آن نگارش متن توافق نهایی آغاز خواهد شد.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژِی اتمی کشورمان نیز پیش از این اعلام کرده بود که در موضوعات فنی همچنان دو مورد باقی مانده است.