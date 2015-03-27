نیمه اول خوب نبودیم/ بازیکنانم به هماهنگی بیشتری نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور پس از پیروزی ۳ بر صفر عصر امروز تیمش برابر فلسطین در مرحله مقدماتی المپیک در نشست خبری این دیدار ابتدا درگذشت دو خبرنگار ورزشی در سانحه سقوط هواپیما را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: به اصحاب رسانه و جامعه ورزش به خاطر از دست دادن دو خبرنگار شایسته‌ تسلیت می‌گویم. حسین جوادی را کمتر دیده بودم اما شاهد بودم که میلاد حجت‌الاسلامی بارها و با چه اشتیاقی گزارش تهیه می‌کرد. از این حادثه متاثرم و از طرف تیم امید ایران به خانواده آنها تسلیت می‌گویم. همه ما در اردو از شنیدن این خبر متاثر شدیم و امیدواریم روح‌شان شاد شود.

سرمربی تیم فوتبال امید در ارزیابی فنی اش از دیدار برابر فلسطین گفت: آنها تیم شایسته ای بودند که بسیار با انگیزه کار می کردند. فلسطین فوتبال خوبی را انجام داد که باید به بازیکنان و کادر فنی این تیم تبریک گفت.

وی با بیان اینکه تیمش در نیمه نخست نتوانست خواسته های کادر فنی را در زمین پیاده کند گفت: با این حال در نیمه دوم چهره متفاوتی داشتیم و توانستیم علاوه بر زدن گل بازی قابل قبولی را به نمایش بگذاریم و کاری کنیم که مردم از دیدن این بازی لذت ببرند.

محمد خاکپور در مورد دیدار با تیم های قوی‌تر خاطرنشان کرد: اول باید سعی کنیم از این مرحله عبور کرده و سپس در مورد مرحله بعدی صحبت کنیم. هر بازی شرایط خودش را دارد و نیاز است که بازیکنان ما بیشتر کنار هم باشند. آنها بازیکنان شایسته‌ای هستند و هر زمان که خواستیم با تمام توان وظایف‌شان را پیاده کردند.

سرمربی تیم فوتبال امید در مورد استفاده نکردن همزمان از علیرضا جهانبخش و سردار آزمون گفت: این دو بازیکنانی بین المللی هستند. آزمون از ابتدا برای ما بازی کرد و بازی قابل قبولی به نمایش گذاشت، از طرفی علیرضا جهانبخش می‌تواند به عنوان یکی از بهترین بازیکنان در تاریخ فوتبال ایران نام خودش را ثبت کند. جهانبخش باهوش و خلاق است و تا به حال بازیکنی با شخصیت‌تر از او ندیده‌ام. جهانبخش در بازی آخر باشگاهش از ناحیه زانو آسیب دید و صلاح دیدیم که به او استراحت داده تا در بازی مقابل عربستان از او استفاده کنیم.

وی در خصوص دیدار تیم امید ایران مقابل افغانستان گفت: افغانستان تیمی است که تورنمنت را سورپرایز کرده است چون اولا مقابل عربستان تساوی گرفت و دوم اینکه تماشاگران این تیم فضای خوبی را ایجاد کرده‌اند.