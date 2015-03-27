با هنر انقلاب فاصله داریم/ لزوم تدوین سند چشم انداز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نیرومند گرافیست و كاریكاتوریست درباره هنر انقلاب اسلامی گفت: با وقوع انقلاب این طور هدف گذاری شد كه به مفهوم هنر انقلابی برسیم و هنرمندان در شاخه های مختلف تلاش كردند در این مسیر گام برداشته و به صورت آگاهانه و صادقانه خلق اثر كردند.



این هنرمند با بیان این كه این فضا كه در دهه اول انقلاب شكل گرفته بود كم كم تغییر شكل داد، اظهار کرد: با تغییر فضای فرهنگی و گرایش به نوعی دنیاطلبی كه مغایر با نگاه انقلابی اولیه بود، این جریان تغییر پیدا كرد و نتیجه آن شد كه امروز با هنر انقلاب فاصله زیادی داریم.



وی افزود: برای بازگشت به روزهای اوج هنر انقلاب، در ابتدا باید تكلیفمان را با خودمان مشخص كنیم. باید ببینیم می خواهیم تمدن اسلامی و در ذیل آن هنر اسلامی داشته باشیم یا نه. اگر این مسیر را انتخاب كردیم باید صادقانه در آن گام برداریم و البته بدانیم كه این كار زمان بر است و باید صبوری كنیم، فرصت بدهیم و فرصت ایجاد كنیم كه هنر اسلامی و انقلابی به درستی شكل بگیرد.



نیرومند بیان کرد: این كار باید از مدیریت كلان فرهنگی شروع شود. باید مدیران كلان این خواسته را داشته باشند، آن را باور كنند و همه امكانات را سازماندهی كنند كه در این عرصه فعالیت شود. باید یك چشم انداز طولانی مدت داشته باشیم و سند چشم انداز هنر را تدوین كنیم كه بر اساس آن هنرمندان وارد فعالیت شوند.



این كاریكاتوریست همچنین پیشنهاد كرد: اقدام برای تربیت و آموزش نیروی انسانی، برگزاری جلسات نقد و مباحث نظری، تلاش برای تدوین اصول و مبانی كه ما را سریع تر به این هدف برساند، همه و همه می تواند از سوی نهادهای مختلف مانند حوزه هنری انجام شود و در دستیابی به هنر انقلابی و اسلامی موثر باشد.



وی در پایان گفت: اگر این اتفاق نیفتد و تحت هجمه های فرهنگ و هنر غربی باشیم و سلاحی برای مبارزه نداشته باشیم، رفته رفته فرهنگمان فراموش می شود، سمت و سوی جامعه تغییر می كند، در فرهنگ غربی و اومانیزم و شیوه های زندگی كه با ما نسبتی ندارد ذوب می شویم و نه هویت ایرانی خواهیم داشت و نه جهانی.