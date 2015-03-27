  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ فروردین ۱۳۹۴، ۲۳:۲۶

برای عرض تسلیت به خانواده خبرنگار ورزشی؛

اعضای تیم فوتبال امید در منزل مرحوم حسین جوادی حضور یافتند

اعضای تیم فوتبال امید در منزل مرحوم حسین جوادی حضور یافتند

مدیر و اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید پس از دیدار با فلسطین راهی منزل مرحوم حسین جوادی شدند تا به خانواده وی تسلیت بگویند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور، سرمربی و سایر اعضای کادرفنی تیم فوتبال امید به همراه حبیب کاشانی مدیر تیم و احمدرضا عابدزاده پس از دیدار تیم‌های امید ایران و فلسطین که با برتری 3 بر صفر ایران همراه شد، برای عرض تسلیت به خانواده و دوستان مرحوم حسین جوادی راهی منزل وی شدند.

در این دیدار از سوی حبیب کاشانی یک تابلوی منقش به آیاتی از کلام الله مجید به خانواده مرحوم جوادی اهدا شد.

محمد مایلی کهن، مجید صالح، هادی طباطبایی، سعید عزیزیان و مجتبی تقوی نیز کاشانی را همراهی می کردند. در این بین اشک های هادی طباطبایی که به شدت متاثیر شده بود، حاضران را تحت تاثیر قرار داد.

کد مطلب 2523803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها