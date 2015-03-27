اعضای تیم فوتبال امید در منزل مرحوم حسین جوادی حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور، سرمربی و سایر اعضای کادرفنی تیم فوتبال امید به همراه حبیب کاشانی مدیر تیم و احمدرضا عابدزاده پس از دیدار تیم‌های امید ایران و فلسطین که با برتری 3 بر صفر ایران همراه شد، برای عرض تسلیت به خانواده و دوستان مرحوم حسین جوادی راهی منزل وی شدند.

در این دیدار از سوی حبیب کاشانی یک تابلوی منقش به آیاتی از کلام الله مجید به خانواده مرحوم جوادی اهدا شد.

محمد مایلی کهن، مجید صالح، هادی طباطبایی، سعید عزیزیان و مجتبی تقوی نیز کاشانی را همراهی می کردند. در این بین اشک های هادی طباطبایی که به شدت متاثیر شده بود، حاضران را تحت تاثیر قرار داد.