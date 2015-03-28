احیای خانه والیبال اتفاق بزرگ والیبال قم در سال ۹۳ بود

ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار قم اظهار داشت: با توجه به برگزاری مسابقات لیگهای مردان و زنان والیبال استان قم، برنامه استعدادیابی از بین چهرههای جوان والیبال قم در سطوح پایه در حال انجام است و برگزاری لیگ داخلی پویا به رشد والیبال قم کمک شایانی میکند.
وی افزود: برگزاری مسابقات لیگ داخلی استان قم در سالیان اخیر با چالشهایی روبرو بوده اما به هر صورت توانستیم در سال ۹۳ مسابقات لیگ نوجوانان را کلید بزنیم و واقعیت این است که اگر مسابقه برگزار نشود، نه بازیکن رشد میکند و نه فضا برای رشد و تربیت داور و مربی والیبال فراهم میشود.
رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: راهاندازی و احیای خانه والیبال استان قم واقع در سالن شهید طاهریان اتفاق بزرگ والیبال قم در سال ۹۳ بود البته احیای این سالن هزینههای سنگینی روی دوش هیئت والیبال استان قم گذاشت اما در هر حال توانستیم با راه اندازی خانه والیبال، این رشته را از رکود نسبی خارج کنیم.
احمدی بیان داشت: خانه والیبال درآمدزایی هیئت برای مسابقات و اعزامهای والیبال قم را شامل میشود و به مکانی ثابت برای برگزاری برنامههای مسابقاتی و تمرینی بانوان تبدیل شده و تمرینات تیمهای پایه در این سالن و سالنهای سطح شهر توسط باشگاههای خصوصی در حال انجام است.
وی عنوان کرد: راهبرد و اولویت برنامههای والیبال قم، سرمایهگذاری بر روی ردههای سنی پایه است و بر اساس همین راهبرد، درخشش والیبالیستهای قمی در سالهای آینده در سطح کشور را مورد ضمانت قرار میدهیم زیرا این ظرفیت در میان جوانان قمی دیده میشود.
رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: هیئت والیبال قم با برنامهریزی اصولی و شناسایی استعدادها به ویژه در میان جوانان بلندقامت با قد بالای ۱۹۰ سانتی متر به دنبال آموزش بلندمدت این جوانان مستعد است و باشگاههایی که توسط بخش خصوصی در قم اداره میشوند کمک خوبی برای هیئت والیبال بودهاند.
احمدی خاطرنشان کرد: والیبال یک رشته مردمی و پر طرفدار است اما رشد آن به حضور بخش خصوصی بستگی دارد و از همه نهادها یا اشخاص حقیقی که میتوانند کمکی به توسعه والیبال کنند دعوت میکنیم که وارد عرصه والیبال و تیمداری شوند.
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