استقبال «عبدالفتاح السیسی» از تشکیل نیروی مشترک عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز با سخنرانی در نشست سران عرب در شرم الشیخ از تشکیل نیروی مشترک عربی برای مقابله با تهدیدات امنیتی جهان عرب استقبال کرد.

وی در راستای سرپوش گذاشتن بر مداخله خود و عربستان در امور داخلی کشورهای منطقه گفت: برخی طرف های خارجی در کشورهای منطقه دخالت می کنند و هدف آنها بحران زایی است لذا ما باید با هر گونه تلاشی در این زمینه مقابله کنیم.

وزیر امور خارجه مصر درباره عراق نیز گفت: مبارزه عراق با تروریسم تنها این کشور را حفظ نمی کند بلکه حافظ امنیت ملی کل جهان عرب است. وی بر ضرورت حمایت از دولت عراق در برقراری امنیت و احیای حاکمیت خود تاکید کرد.

وی حل و فصل قضیه فلسطین را کلید حل بحران های منطقه دانست و از گفتگوهای داخلی لبنان برای حل و فصل اختلافات در این کشور استقبال کرد.