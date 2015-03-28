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۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۳۲

آذرنژاد:

نقطه شروع منطقه آزاد اردبیل از شمال استان است

نقطه شروع منطقه آزاد اردبیل از شمال استان است

اردبیل – معاون امور عمرانی استانداری اردبیل گفت: نقطه شروع منطقه آزاد تجاری اردبیل از شمال استان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرنژاد بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ستاد تسهیلات سفر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری در قالب لایحه از سوی دولت طرح خواهد شد  و تصویب آن در طرح یک فوریتی از سوی مجلس دنبال می شود.

وی افزود: بر خلاف برخی اظهارات نقطه شروع منطقه آزاد باید از محلی که گمرک دارد باشد و به همین دلیل در اردبیل نیز نقطه شروع از شمال استان خواهد بود.

معاون امور عمرانی استاندار از جمله پروژه های عمرانی مهم سال جاری را پیگیری چهاربانده کردن اردبیل – سرچم و دوبانده اردبیل- مشگین شهر برشمرد و اضافه کرد: در عین حال اخذ فاینانس راه آهن پیگیری می شود.

آذرنژاد در خصوص برخی اظهارات مبنی بر نامناسب بودن مسیر اجرای راه آهن اضافه کرد: بنده نظر قطعی در این خصوص نمی توانم طرح کنم چرا که پروژه با مطالعات اولیه آغاز شده و مشاور دارد.

این مسئول معتقد است مسیر راه آهن زمانی می تواند تغییر یابد که وزارت مربوطه با اکیپی نسبت به بررسی ابعاد آن اقدام کرده و نسبت به تغییر تصمیم گیری کند.

معاون امور عمرانی استاندار پیگیری پروژه های دیگر از جمله شیر آلات قهرمان، سد گیوی و بفراجرد، ادامه عملیات سد عمارت، اراضی پایاب سد خداآفرین و پروژه های درمانی شامل بیمارستان تروما، کوثر و پارس آباد را مهمترین برنامه های این نهاد اجرایی برشمرد.

اردبیل نیازمند توسعه مراکز اقامتی است

آذرنژاد در خصوص عملکرد ستاد تسهیلات سفر اضافه کرد: استقرار نمایندگان دستگاه ها مطلوب بوده و بر اساس ماموریتی که در کارگروه های مربوطه تعریف شده است اقدام می شود.

به گفته این مسئول راهنمایی مسافران با تابلوها و نقشه های بزرگ و بروشورهای تبلیغاتی در حد مطلوب انجام می شود و خود نمایندگان دستگاهی گردشگران و مسافران را هدایت می کنند.

وی در خصوص کمبودهای زیرساخت های گردشگری استان به کمبود مراکز اقامتی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ما یک هتل پنج ستاره در استان نداریم و این در حالی است که برای جذب گردشگر خارجی این یک ضرورت است.

آذرنژاد از آغاز به کار ساخت سه هتل پنج ستاره در سرعین و اردبیل خبر داد و افزود: در هیچ کشوری گردشگر در چادر و خانه اجاره ای اقامت نمی کند و لازمه ممانعت از این اتفاق توسعه زیر ساخت های اقامتی است.

معاون امور عمرانی استاندار با اذعان به کاهش آمار سفرهای نوروزی خواستار بررسی و تحلیل کارشناسی دلایل آن شد و گفت: عواملی چون اقتصاد یا بدی آب و هوا بخشی از دلایل کاهش سفرها است و باید بررسی ها دقیق انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد در هفته دوم آمار گردشگران نوروزی استان با افزایش همراه شود.

کد مطلب 2524069
محمد میرزایی ناطق

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