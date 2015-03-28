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۸ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

پادشاه عربستان سعودی:

حمله به یمن با هدف احیای دولت مشروع ادامه خواهد داشت

حمله به یمن با هدف احیای دولت مشروع ادامه خواهد داشت

پادشاه عربستان سعودی امروز در نشست سران عرب مدعی شد که حمله به یمن با هدف احیای دولت مشروع در این کشور ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی امروز با سخنرانی در نشست سران عرب در شرم الشیخ گفت: عملیات طوفان کوبنده به یمن تا زمان برقراری امنیت و ثبات در این کشور ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود در یمن مدعی شد: اقدامات حوثی ها در یمن تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه محسوب می شود و طرف های منطقه ای در امور کشورهای عربی دخالت می کنند.

پادشاه عربستان سعودی افزود: حوثی ها، صنعاء پایتخت یمن را اشغال کرده اند و این اقدام کودتا علیه قدرت مشروع در یمن به شمار می رود و عملیات طوفان کوبنده با هدف احیای دولت مشروع در یمن صورت گرفته است.

کد مطلب 2524070
سمیه خمارباقی

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