حضور در لیگ برتر هدف جدید تیم شهرداری اردبیل در ادامه لیگ یک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار شهردار اردبیل از تمرینات این تیم اضافه کرد: برنامه ما این است که در همین فصل برای لیگ برتری شدن تلاش کنیم چراکه ظرفیت و توان آن را داریم.

وی با بیان اینکه استارت لیگ برتری شدن را از آغاز نیم فصل دوم لیگ دسته یک کشور زده بودیم، یادآور شد: با وجود اینکه در ابتدای نیم فصل در رتبه ۱۱ لیگ بودیم اما با هدفگذاری مشخص و برنامه ریزی و تلاش مستمر امروز توانسته ایم که با قرار گرفتن در رتبه سوم چهره مدعی را به خود بگیریم.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه این تیم با حمایت هزاران هوادار خونگرم خود و مجموعه شورا و شهرداری اردبیل حرکت بزرگی را در تاریخ ورزش و فوتبال این استان آغاز کرده است، بیان داشت: کسب رتبه دوم و رسیدن به پلی آف و سپس لیگ برتر می تواند سرآغاز ورزش استان اردبیل شود.

وی با بیان اینکه امروز تیم شهرداری با حضور در لیگ دسته یک و بازیهای خوب خود توانسته شور و نشاط اجتماعی مهمی را در این استان ایجاد کند، ادامه داد: بی شک با صعود به مراحل بالاتر شور و شعف در بین هواداران بیشتر از گذشته خواهد شد.

ربیعی با اشاره به شرایط نامناسب تیم در نیم فصل اول و از دست دادن امتیازات زیاد در این رقابتهای فشرده تصریح کرد: فعل خواستن، یکرنگی، یکدلی و تیم بودن یکی از مشخصه های کنونی بازیکنان و تیم شهرداری بوده و با این شاخصه ها توانسته ایم به بالای جدول برسیم.

وی با اشاره به بازی حساس این تیم مقابل فولاد نوین اهواز به عنوان صدرنشین لیگ در گروه الف تاکید کرد که یقین دارم با حضور هواداران و مردم خوب اردبیل و نیز حمایت مسئولان می توانیم حرکت بزرگ خود را تداوم بخشیده و در این بازی و سه بازی باقی مانده دیگر موفق شویم.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل حضور مدیران شهرداری اردبیل در کنار تیم را باعث دلگرمی و روحیه به بازیکنان و کادر فنی دانست و بر مد نظر قرار گرفتن مباحث مالی و رفع مشکلات مالی بازیکنان از سوی شهردار اردبیل و مدیران باشگاه تاکید کرد.