جاده هاي مازندران 201 نقطه حادثه خيز دارند// كاهش 2/9 درصدي تصادفات منجر به فوت در 6 ماهه گذشته

سرهنگ سيف الله دلاويز با اشاره به عدم تناسب امكانات ، تجهيزات ، اعتبارات و نيروي انساني با شرايط توريستي، اقتصادي، زراعي ، صنعتي و معدني استان مازندران ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري ، گفت : در طول ايام تابستان سال جاري آن گونه كه مردم استان ، گردشگران و مسافران شاهد بوده اند ، با استقرار در محورهاي استان بويژه 75 نقطه حادثه خيز بحراني ، ميزان تصادفات و سوانح رانندگي را كاهش داده به گونه اي كه در مقايسه با سال قبل ، تصادفات در بخش جرحي 45 درصد و در بخش خسارتي 27 درصد كاهش يافته است .

وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري در بخشي از مناطق حادثه خيز ، پليس مازندران با استقرار 7 دستگاه كانكس در كاهش تصادفات نقش موثري را ايفا كرده است .

فرمانده پليس راه مازندران اضافه كرد : با افزايش يك ميليون دستگاه خودرو و صدور يك ميليون و دويست هزار فقره گواهينامه جديد ، اين انتظار منطقي است كه با كمك ارگان هاي مرتبط در امور ترافيك ، محورها ، جاده ها و نقاط حادثه خيز بخصوص نقاط حادثه خيز بحراني و يا پليس به سيستم كنترلي هوشمند مجهز شوند .

وي ، با تاكيد بر توسعه آموزش و رشد فرهنگي در زمينه امور ترافيك و رانندگي , خاطرنشان ساخت : 75 الي 85 درصد تصادفات رانندگي به عامليت انساني و تخلف رانندگان صورت مي گيرد. بنابراين آموزش ، رشد فرهنگ و فرهنگسازي در زمينه مسايل ترافيكي ضرورتي اجتناب ناپذير و يك اقدام بنيادين در راستاي كاهش تصادفات از 85 درصد به سمت و سوي اندك است و رشد فرهنگ عمومي در زمينه مسايل ترافيك در ايمن سازي اجتماعي نقش تعيين كننده اي دارد.

فرمانده پليس راه استان مازندران با تاكيد بر تقويت و كنترل هر چه بهتر ناوگان هاي عمومي مسافربري و باربري در استان مازندران , اظهار داشت : در زمينه ضريب ايمني ناوگان هاي عمومي مسافربري در استان مازندران رضايت نسبي داريم اما از وضعيت نظارت و كنترل ناوگان باربري عمومي در استان راضي نيستيم .

وي افزود : در تابستان امسال با همراهي يگان هاي ويژه و معاونت هاي فرماندهي انتظامي استان مازندران تمهيدات ويژه اي در محورها و جاده هاي استان به كار گرفته شد و در نتيجه اين تمهيدات ويژه ، در شهريورماه سال جاري در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 83 ، ميزان تصادفات منجر به فوت در محورها و جاده هاي استان 13 درصد كاهش يافته است.

دلاويز ، در پايان افزود : طي شش ماهه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل در مجموع تصادفات حادث شده در مازندران ، تعداد تصادفات منجر به فوت 7/6 درصد ، تعداد فوت شدگان سوانح رانندگي 2/9 درصد ، تعداد تصادفات منجر به جرح 8/22 درصد و تعداد مجروحين حوادث رانندگي 14 درصد كاهش نشان مي دهد.