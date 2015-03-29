توسعه کتابخانه های عمومی کشور تنها با کمک خیران امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی محسنی ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: از روزهایی که این نهاد از اداره ارشاد جدا شده و به شکل مستقل وارد عمل شد، مشکلات زیادی گریبان گیر این اداره بود اما هم اکنون پس از گذشت چندین سال از استقلال این اداره کل جهش خوبی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: تاکنون ۶۰۳ باب ساختمان از سوی مردم برای ایجاد کتابخانه ها به این نهاد تحویل داده شده است که واگذاری دائمی محسوب می شود.

محسنی با بیان اینکه اگر این نهاد همچنان به صورت دولتی اداره میشد، شاهد پیشرفت آن نبودیم، اظهار داشت: مشارکت های مردمی مهم ترین وجه توسعه کتابخانه های عمومی کشور محسوب می شود هر چند با جایگاه مطلوب در این زمینه فاصله داریم.

وی افزود: باید به سمت چشم انداز کتابخانه های عمومی حرکت کنیم که در این زمینه اهدافی را در نظر گرفته ایم که بدون مشارکت خیران نمی توان به این اهداف دست یافت.

مدیرکل امور مشارکت ها و شهرداری های کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه نیروهای متخصص از سرمایه های اصلی سازمان هستند، گفت: خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی نیز رشد خوبی در زمینه کتابخوانی انجام شده است اما با توجه به افزایش جمعیتی و بالا رفتن نیازهای مطالعاتی باید شاهد پیشرفت همه جانبه در کل کشور باشیم که در این راستا نیاز به نیروهای متخصص داریم.