به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صحبت های روز یکشنبه خود با محکوم کردن چارچوب توافق هسته ای که ایران و کشورهای ۱+۵ به دنبال آن هستند این توافق را بدتر از آنچه که بیم آن می رفت توصیف کرد.

وی خطاب به کابینه خود گفت: این قرارداد آنگونه که از ظواهر امر پیداست تمامی ترس های ما را به حقیقت نزدیک کرده و حتی از آن هم فراتر می رود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به جنگ یمن ادعا کرد: ایران با تلاش برای تولید سلاح هسته ای قصد فتح تمام خاورمیانه را دارد.

وی مدعی شد: محور ایران- لوزان – یمن به ضرر جامعه بشری است و باید متوقف شود.

نخست وزیر راست گرای رژیم صهیونیستی که در انتخابات ۱۷ مارس برای چهارمین دور متوالی در سمت خود ابقا شد گفت که وی با نمایندگان عالیرتبه کنگره آمریکا در هر دو حزب رایزنی کرده و از حمایت قاطع ایشان برخوردار است.

علاوه بر این «یووال اشتاینیتز» وزیر امور راهبردی کابینه نتانیاهو نیز با احتیاط از به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری کرد.