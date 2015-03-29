احضار کاردار ترکیه به وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه ها مبنی بر اعتراض رسمی ایران به ترکیه اظهار داشت: در پی اظهارات رئیس جمهور ترکیه کاردار این کشور در غیاب سفیر به وزارت امور خارجه دعوت و معاون آسیا و اقیانوسیه این وزارت مراتب اعتراض و تاسف جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات آقای اردوغان و غیر متعارف و نامناسب بودن آن را به کاردار ترکیه (باریش سایگن) اعلام نموده و خواستار پاسخ روشن و قانع کننده در این خصوص هستیم.

افخم اضافه کرد: رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران به منطقه و رابطه با همسایگان مبتنی بر صلح، ثبات و همکاری بر اساس احترام متقابل است و معتقدیم همکاری ایران و ترکیه برای نیل به این هدف از ظرفیت لازم برخوردار می باشد.