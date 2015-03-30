بروز ۶۰ حادثه در البرز /۲۰ خودرو و ۵ متولانس خدمات ارائه میکنند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران به همراه مسئولان جمعیت هلال احمر البرز صبح یکشنبه از پایگاههای امدادی در سطح استان و همچنین پَد هوایی گلسار واقع در شهرستان ساوجبلاغ بازدید کردند.

تیمور علیخانی رییس هلال احمر شهرستان کرج در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه طی ۱۵ روز گذشته ۶۰حادثه مختلف در استان البرز رخ داده است، اظهار داشت: جمعیت هلال احمر البرز و شهرستان کرج از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین با برپایی دو طرح "ایمنی و سلامت مسافران" و " امداد و نجات نوروزی " به هموطنان خدمات ارائه خواهد کرد.

علیخانی با اشاره به استقرار ۲۰ پست امداد و نجات ثابت، موقت و سیار در سطح استان، تاکید کرد: مصدومان ۶۰ حادثه پس از دریافت کمک های اهدادی توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

۵۰۰ نفر از جوانان هلال احمر در طرح ایمنی و سلامت مسافران شرکت کردند

این مسئول از حضور ۲۰۰ نفر به مراکز و پایگاههای امدادی در طول این ۱۵ روز خبر داد و اذعان داشت: در طرح ایمنی و سلامت خدمات مختلفی نظیر فضای دوستدار کودک، خیمه نماز و ایستگاه سلامت به شهروندان و مسافران ارائه می شود.

رییس هلال احمر شهرستان کرج از بکار گیری ۲۰ خودروی امدادی و ۵ دستگاه موتولانس در این ایام خبر داد و بیان کرد: خدمات امدادی توسط۵۰۰ نفر از جوانان هلال احمر به مردم ارئه شد.

وی در ادامه از حضور ۴۸۰ نفر از امددگران هلال احمر و نیروهای امدادی در طرح ایمنی و سلامت خبر داد.

علیخانی با اعلام این خبر که از ۳ فروردین بالگرد امداد و نجات در شهرستان کرج و ساوجبلاغ مستقر است، یادآور شد: امروز خبرنگاران بازدید هوایی از پست های امداد انجام خواهند داد.

وی در پایان با مقایسه حوادث سال گذشته با امسال در همین ایام، گفت: حوادث کاهش یافته است و در تعداد حوادث فوتی نیز کاهش چشمگیری داشته ایم.

تردد زیاد خودروها از شهرستان ساوجبلاغ بروز حادثه را بلا می برد

در ادامه رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ساوجبلاغ با اعلام این خبر که همه نیروهای عملیاتی شهرستان ساوجبلاغ از ۲۵ اسفند تا امروز در حالت آماده باش قرار دارد، اظهار داشت: در این ایام ۲۶۴ توسط حوادث جاده ای و غیره مصدوم شده اند که از این تعداد ۱۶۶ نفر را به بیمارستان های سطح استان منتقل شده اند.

حمیدرضا لطف الهی از ۳ اسکان اظطراری برای هم وطنان خبر داد و یادآور شد: با ۷۷۵ نیروی نجات گر و امداد گر در پایگاه امدادی شهرستان ساوجبلاغ به مردم خدمات ارائه می شود.

وی از استقرار ۱۲ پست ثابت ۶ پست سیار و ۲ تیم توانا در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و افزود: در این ایام این مراجعات حضوری به پایگاه امدادی شهرستان توسط هم وطنان انجام شده است که بیشترین این مراجعات از طریق تماس با تلفن ۱۱۲هلال احمر بوده است.

لطف الهی با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات استان البرز در محدوده شهرستان ساوجبلاغ رخ می دهد، خاطرنشان کرد: اتوبان کرج - قزوین راه ارتباطی ۱۸استان کشور است، به علت تردد بیشتر خوردروها بروز تصادفات در این محور بیش از محورهای دیگر استان است.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان ساوجبلاغ در پایان از کاهش تصادفات و حوادث منجر به فوت در شهرستان ساوجبلاغ و محور کرج – قزوین نسبت به سال گذشته و در ایام مشابه خبر داد.

در پایان گفتنی است؛ خبرنگاران به همراه مسئولان جمعیت هلال احمر توسط هلی کوپتر امدادی این جمعیت از پایگاههای ثابت، سیار و موقت استان بازدید کردند.