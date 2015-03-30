جوانان منطقه بالکان به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين نامه به اين شرح است:
حضرت آيتالله خامنهاي؛
با سلام،
در دنیایی که حاکمیت یک طرفه نئولیبرالیسم به افزایش شکاف بین فقیر و غنی منجر شده است و غولهای بزرگ رسانهای گوش به فرمان سیاستمداران تمامیتخواه و استعمارگران دیروز، به دنبال تسخیر مغزها و قلبهای جوانان هستند، بهترین راه ایجاد خودباوری و شناخت درست منطبق بر زمان و زمانه از ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام است که امروز از دو طرف تحت فشار و هجمه ناروا قرار گرفته است؛ از یک طرف توطئه اسلامهراسی و از طرف دیگر فتنه افراطگری و تکفیر!
در چنین فضایی، پرواضح است که دیپلماسی معنوی رهبران دینی جوامع از طُرُق مختلف به خصوص انتشار پیامها و نامههای سرگشاده با هدف آگاهسازی ملتها و بیدارسازی وجدان اخلاقی سیاسیون در این خصوص میتواند نقشی بسیار به سزا و مؤثر ایفا كند که نامه تاریخی اخیر شما به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی درست در همین راستا تلقی میشود؛ نامهای که پژواک صادقانه دردها، مشکلات و نیازهای کنونی ماست.
تا آنجایی که ما میدانیم و باور داریم ادیان الهی و از جمله اسلام رحمانی ناب محمدی (ص) انسانها را به حفظ حقوق و کرامت انسانی دعوت میکنند. مبارزه انبیاي الهی علیه زورمندان و مستکبران تاریخ هرگز با ترویج نفرتپراکنی و وحشتافکنی در بین مردم همراه نبوده است. اسلام دعوت به تعقل، اندیشهورزی و جدال احسن میکند و نوید آزادی و عدالت و امنیت میدهد. بنابراين ما به خوبی میدانیم عملکرد وحشیانه و غیرقابل قبول جمعی مسلماننمایِ افراطیِ آلتِ دستِ دشمنانِ بشریت، ربطی به اسلام و آموزههای اصیل دینی ندارد.
ما معتقدیم گرایشهای افراطی و تکفیری این گروهها، محصول برداشتهای ضدعقلانی و ضدعرفانی از اسلام است، و ما نه تنها نسبت به چنین جریانهای ارتجاعی و خطرناک اعلام برائت میکنیم؛ بلکه تلاش خواهیم كرد با مطالعه منابع دست اول یعنی قرآن و سنت و سیره رسول خدا (ص) به شناخت و شناسایی بهتر اسلام اهتمام بورزیم؛ چرا که عمیقاً باور داریم که معرفی فرهنگ غنی و ناب اسلام بهترین راه برای جلوگیری و مقابله با گرایشهای تکفیری و افراطی است.
البته ما جوانان از نهادهای حکومتی و دینیمان مصرانه میخواهیم تا راه را برای قرائت عقلانی و اعتدالی از اسلام و دین به طور کلی باز کنند و اجازه ندهند تندروی و افراطگری به درون مدارس اسلامی، دانشکدهها و خانههای ما راه بیابد. ما معتقدیم همزیستی فرهنگی و تمدنی اسلام و غرب در پناه رواداری و احترام به ارزشهای اخلاقی و انسانی امکانپذیر است و بدون چنین همزیستی مسالمتآمیزی نمیتوان از صلح و امنیت جهانی سخن به میان آورد. از این رو ما از مقامهای دولتی و نهادهای غیردولتی میخواهیم تا فضا و عرصه اندیشهورزی را برای شکوفایی اندیشه و خرد، عشق و برابری و عزت و احترام به کرامت انسانی، حقوق فردی و جمعی باز کنند.
در نهایت اینکه به شما اطمینان میدهیم در واکنش به سیل پیشداوریها و تبلیغات منفی شناختی مستقیم و بیواسطه از این دین به دست آوریم و اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسیم و بشناسانیم و در این راه اجازه نخواهیم داد دستهای آلوده پیدا و پنهان با چهرهپردازیهای موهن و سخیف، بین ما و واقعیت، سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از ما سلب کنند.
جمعی از جوانان منطقه بالکان، مارس ۲۰۱۵»
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