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۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۳۶

جوانان منطقه بالکان به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ دادند

جوانان منطقه بالکان به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ دادند

جمعی از جوانان منطقه بالكان، در نامه‌ای به حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، نامه معظم له كه چندی پيش خطاب به جوانان اروپا و آمريكای شمالی نگارش شده بود را پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اين نامه به اين شرح است:

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي؛

با سلام،

در دنیایی که حاکمیت یک طرفه نئولیبرالیسم به افزایش شکاف بین فقیر و غنی منجر شده است و غول‌های بزرگ رسانه‌ای گوش به فرمان سیاستمداران تمامیت‌خواه و استعمارگران دیروز، به دنبال تسخیر مغزها و قلب‌های جوانان هستند، بهترین راه ایجاد خودباوری و شناخت درست منطبق بر زمان و زمانه از ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام است که امروز از دو طرف تحت فشار و هجمه ناروا قرار گرفته است؛ از یک طرف توطئه اسلام‌هراسی و از طرف دیگر فتنه افراط‌گری و تکفیر! 

در چنین فضایی، پرواضح است که دیپلماسی معنوی رهبران دینی جوامع از طُرُق مختلف به خصوص انتشار پیام‌ها و نامه‌های سرگشاده با هدف آگاه‌سازی ملت‌ها و بیدارسازی وجدان اخلاقی سیاسیون در این خصوص می‌تواند نقشی بسیار به سزا و مؤثر ایفا كند که نامه تاریخی اخیر شما به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی درست در همین راستا تلقی می‌شود؛ نامه‌ای که پژواک صادقانه دردها، مشکلات و نیازهای کنونی ماست.

تا آنجایی که ما می‌دانیم و باور داریم ادیان الهی و از جمله اسلام رحمانی ناب محمدی (ص) انسان‌ها را به حفظ حقوق و کرامت انسانی دعوت می‌کنند. مبارزه انبیاي الهی علیه زورمندان و مستکبران تاریخ هرگز با ترویج نفرت‌پراکنی و وحشت‌افکنی در بین مردم همراه نبوده است. اسلام دعوت به تعقل، اندیشه‌ورزی و جدال احسن می‌کند و نوید آزادی و عدالت و امنیت می‌دهد. بنابراين ما به خوبی می‌دانیم عملکرد وحشیانه و غیرقابل قبول جمعی مسلمان‌نمایِ افراطیِ آلتِ دستِ دشمنانِ بشریت، ربطی به اسلام و آموزه‌های اصیل دینی ندارد.

ما معتقدیم گرایش‌های افراطی و تکفیری این گروه‌ها، محصول برداشت‌های ضدعقلانی و ضدعرفانی از اسلام است، و ما نه تنها نسبت به چنین جریان‌های ارتجاعی و خطرناک اعلام برائت می‌کنیم؛ بلکه تلاش خواهیم كرد با مطالعه منابع دست اول یعنی قرآن و سنت و سیره رسول خدا (ص) به شناخت و شناسایی بهتر اسلام اهتمام بورزیم؛ چرا که عمیقاً باور داریم که معرفی فرهنگ غنی و ناب اسلام بهترین راه برای جلوگیری و مقابله با گرایش‌های تکفیری و افراطی است.

البته ما جوانان از نهادهای حکومتی و دینی‌مان مصرانه می‌خواهیم تا راه را برای قرائت عقلانی و اعتدالی از اسلام و دین به طور کلی باز کنند و اجازه ندهند تندروی و افراط‌گری به درون مدارس اسلامی، دانشکده‌ها و خانه‌های ما راه بیابد. ما معتقدیم همزیستی فرهنگی و تمدنی اسلام و غرب در پناه رواداری و احترام به ارزش‌های اخلاقی و انسانی امکان‌پذیر است و بدون چنین همزیستی مسالمت‌آمیزی نمی‌توان از صلح و امنیت جهانی سخن به میان آورد. از این رو ما از مقام‌های دولتی و نهادهای غیردولتی می‌خواهیم تا فضا و عرصه اندیشه‌ورزی را برای شکوفایی اندیشه و خرد، عشق و برابری و عزت و احترام به کرامت انسانی، حقوق فردی و جمعی باز کنند.

در نهایت اینکه به شما اطمینان می‌دهیم در واکنش به سیل پیش‌داوری‌ها و تبلیغات منفی شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آوریم و اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسیم و بشناسانیم و در این راه اجازه  نخواهیم داد دستهای آلوده پیدا و پنهان با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین ما و واقعیت، سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از ما سلب کنند.

جمعی از جوانان منطقه بالکان، مارس ۲۰۱۵»

کد مطلب 2524536

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    نظرات

    • اسد اسدی ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۰
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      انشاءالله باظهور ولی عصر آگاهی ها بیشتر هم خواهد شد وپوزه استکبار به خاک مالید ه خواهد شد

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