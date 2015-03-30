اسکان بیش از ۵۰۰ هزار مسافر در مدارس فارس

خدابخش شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تا صبح امروز دوشنبه ۹۲ هزار و ۱۳۵ خانوار فرهنگی، ۲۷ هزار و ۳۶۷ خانوار غیر فرهنگی و در مجموع ۱۱۹ هزار و ۵۰۲ خانوار در مدارس استان اقامت کرده اند.

وی افزود: ۴۶۰ هزار و ۶۷۵ فرد فرهنگی، ۱۳۶ هزار و ۸۳۵ فرد غیر فرهنگی و در کل ۵۹۷ هزار و ۵۱۰ نفر در مدارس اسکان یافته اند.

رئیس اداره تعاون آموزش و پرورش فارس گفت: همچنین یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ نفر روز مسافر فرهنگی، ۳۴۲ هزار و ۸۸ نفر روز مسافر غیر فرهنگی و در مجموع یک میلیون و ۴۹۳ هزار و ۷۷۵ نفر روز در مدارس اسکان پیدا کرده اند.

شهبازی بیان کرد: دیشب ظرفیت های مدارس شیراز تکمیل و ظرفیت های مدارس مرودشت نیز به تکمیل ۹۵ درصدی رسید و سایر شهرستان ها پس از این دو شهرستان قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: فارس تقریبا با ۱۵۰ نفر روز اختلاف هنوز بیشترین درصد پذیرش مسافران را در مدارس کشور دارد.