به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه کفاشیان صریح و واضح اعلام کرده بود که کی روش به احتمال ۹۵ درصد پس از دیدار با سوئد از تیم ملی جدا می شود اما آنها که فوتبال ایران را تعقیب می کنند نیک می دانند که این درصدهای به ظاهر کوچک بیش از اینکه آماری واقعی را نشان دهد بیشتر از امیدواری برای چرخیدن اصل ماجرا خبر می دهد و به این ترتیب نمی توان گفت که کار کارلوس کی روش قطعا با فوتبال ایران تمام شده است چرا که خود کفاشیان نیز هنوز امیدواری هایی برای نگه داشتن کی روش دارد.

در واقع دیدار با سوئد از برخی جهات تعیین کننده سرنوشت کی روش و فوتبال ایران است چرا که پیروزی در این دیدار یا حتی تساوی و شکست مقتدرانه مقابل یاران زلاتان ابراهیموویچ می تواند فشار خرد کننده ای بر مخالفان کی روش وارد آورد و هزینه برکناری کی روش را بسیار بالا ببرد.

با این توضیح ها و دانستن اینکه دیدار با سوئد بیش از یک بازی تدارکاتی هست این دیدار حساس و حساستر می شود به ویژه آنکه نیک می دانیم بازیکنان تیم ملی هم کی روش را دوست دارند و از این جهت می کوشند تا با بالا بردن هزینه برکناری کی روش مقابل افکار عمومی این پرتغالی را در ایران نگه دارند.

تیم ملی سوئد که فرداشب مقابل ایران صف آرایی می کند تیمی یک دست و قدرتمند و سریع است که صرف نظر از زلاتان که یکی از برترینهای تاریخ فوتبال دنیا به شمار می رود بازی کنان یکدست و خوب دیگری هم دارد که کاملا اروپایی بازی می کنند و حالا مثل شیلی غافلگیر هم نمی شوند.

باید دید چه اتفاقاتی در این دیدار رخ می دهد و آیا بازی کنان تیم ملی هزینه برکناری کی روش را با برد دیگری مقابل یکی از قدرتهای جهان بالا می برند یا اینکه تیم ملی ایران در دومین دیدار تدارکاتی اش در اروپا با کی روش خداحافظی می کند؟