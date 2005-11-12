خشونت عليه زنان در خانواده بيشتر است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، مجري طرح بررسي وضعيت خشونت خانگي عليه زنان گفت: خشونت عليه زنان امري پنهان است ، زيرا بسياري ازآنها در جوامع مختلف به دلايلي از جمله ترس از مجازات سخت تر و عدم حمايت هاي قانوني از ابزار آن خودداري مي كنند .

مجيد حيدري ، عدم احساس امنيت اجتماعي ، اختلال در روابط اجتماعي و بي اعتمادي اجتماعي را از جمله پيامدهاي اعمال خشونت عليه زنان خواند.

وي ، در خصوص طرح بررسي وضعيت خشونت خانگي عليه زنان گفت : اين طرح در 28 مركز استان كشور به اجرا درآمده و گستره تاثيرات خشونت عليه زنان و عوامل اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي و رواني موثر بر اين پديده بررسي شده است .

حيدري ، همچنين با اشاره به حجم جمعيت شناختي نمونه هاي مورد بررسي گفت : حجم نمونه هاي مورد بررسي 12 هزار و 596 نفر زن و 2 هزار و 66 نفر مرد است كه در مشهد 596 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند .