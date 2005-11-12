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۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۵۲

خشونت عليه زنان در خانواده بيشتر است

بيشترين شكل خشونت عليه زنان ، در خانواده ها اعمال مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، مجري طرح بررسي وضعيت خشونت خانگي عليه زنان گفت: خشونت عليه زنان امري پنهان است ، زيرا بسياري ازآنها در جوامع مختلف به دلايلي از جمله ترس از مجازات سخت تر و عدم حمايت هاي قانوني از ابزار آن خودداري مي كنند .

مجيد حيدري ، عدم احساس امنيت اجتماعي ، اختلال در روابط  اجتماعي و بي اعتمادي اجتماعي را از جمله پيامدهاي اعمال خشونت عليه زنان خواند.

وي ، در خصوص طرح بررسي وضعيت خشونت خانگي عليه زنان گفت : اين طرح  در 28 مركز استان كشور به اجرا درآمده و گستره تاثيرات خشونت عليه زنان و عوامل اقتصادي ، اجتماعي و حقوقي و رواني موثر بر اين پديده بررسي شده است .

حيدري ، همچنين با اشاره به حجم جمعيت  شناختي نمونه هاي مورد بررسي گفت : حجم نمونه هاي مورد بررسي 12 هزار و 596 نفر زن و 2 هزار و 66 نفر مرد است كه در مشهد 596  نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند .

وي ، اظهار داشت : ممانعت از رشد اجتماعي فكري و آموزشي افراد بيشترين خشونت عليه زنان است .

کد مطلب 252465

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