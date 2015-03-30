افزایش تردد و ترافیک روان در استان بوشهر/بارندگی پراکنده از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات نوروزی به روزهای پایانی خود می‌رسد و شاهد افزایش ترددها در آخرین روزهای تعطیلات در سطح استان هستیم.

طی ایام نوروز امسال چند سامانه بارشی وارد استان بوشهر شده است و از امروز نیز شاهد ورود امواج ناپایدار به استان خواهیم بود.

افزایش ترافیک در محورهای خروجی استان بوشهر

سرهنگ جابر پاپری رئیس پلیس راه استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر در نوروز امسال شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی از استان‌های مختلف کشور بوده است و شاهد تردد بالایی در محورهای مختلف استان بوشهر بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از امروز برگشت مسافران نوروزی شروع شده است و توصیه ما به مسافران نوروزی این است که با آرامش و با صبر و حوصله بیشتر با رعایت کامل قوانین رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان بوشهر اضافه کرد: رانندگان به موضوعاتی همچون عدم تجاوز از سرعت مجاز، رعایت فاصله طولی به خودرو جلویی، رعایت قوانین گردش، عدم صحبت با تلفن همراه، بستن کمربند ایمنی توسط راننده و همه سرنشینان، توجه جدی به جلو و عدم تخلفات حادثه‌ساز توجه جدی داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان بعد از دو ساعت رانندگی باید بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه استراحت کنند، افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سفرهای نوروزی شاهد افزایش ترافیک در محورهای خروجی هستیم، نیاز است که قوانین به خوبی رعایت شود و به ویژه فاصله طولی با خودروی جلویی مد نظر قرار گیرد.

کاهش ۴۵ درصدی تصافدفات فوتی و جرحی در استان

سرهنگ پاپری تاکید کرد: امسال با تلاش همکاران ما در پلیس راه و همکاری و همراهی مسافران نوروزی و رانندگان شاهد کاهش ۴۵ درصدی تصافدفات فوتی و جرحی در استان هستیم که امیدواریم این روند با همکاری رانندگان تا پایان تعطیلات ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف حادثه‌ساز به صورت همزمان شود، خودروی وی توقیف می‌شود، بیان داشت: امسال از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۳۳۲ خودرو در استان بوشهر توقیف شده است.

رئیس پلیس راه استان بوشهر با اشاره به اینکه در محورهای مختلف استان بوشهر هیچ مشکلی از نظر تردد وجود ندارد، خاطرنشان ساخت: ترافیک در سطح استان افزایش یافته است ولی ترددها روان است و در هیچ یک از محورهای استان مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: رانندگان برای خروج از استان برنامه‌ریزی کنند تا روزهای آخر تعطیلات شاهد گره‌های ترافیکی نباشیم و ترددها به صورت بهتری انجام شود.

ورود امواج ناپایدار به استان/ افزایش ابر و بارندگی پراکنده

کارشناس اداره کل سازمان هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شاهد ورود زبانه امواج ناپایدار به استان بوشهر خواهیم بود.

پیام مساعدی اضافه کرد: بر اثر عملکرد این سامانه به تدریج پوشش ابر افزایش می‌یابد و در نقاط مختلف استان و به ویژه در نقاط مرکزی و شمالی استان شاهد بارش‌های پراکنده و خفیف خواهیم بود.

وی همچنین از افزایش سرعت باد لحظه‌ای در استان خبر داد و اذعان داشت: شاهد مواج شدن خلیج فارس به ویژه در بخش های شمالی خواهیم بود.

کارشناس اداره کل سازمان هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه جهت وزش باد جنوب غربی به شرقی است، افزود: سرعت باد بین ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر بر ساعت است و در بخش های شمالی تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت نیز می‌رسد.