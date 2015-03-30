نمایشگاه بهشت بانو توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق صالحی منش ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه شهرک معارفی بهشت بانو با قدردانی از دست اندرکاران این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه با الحام از آموزههای پیامبر اسلام، ائمه اطهار، امام راحل، مقام معظم رهبری و کسانی که در حوزه تربیتی الگو هستند ایجاد شده و از جذابیت خاصی برخوردار است.
وی مهمترین کارکرد نمایشگاه بهشت بانو را اثرگذاری تربیتی و پرورشی ذکر کرد و افزود: مسافران و مجاوران کریمه اهل بیت وقتی وارد این نمایشگاه میشود با محیط معنوی جدیدی آشنا میشوند.
استاندار قم حضور مادران شهدا در غرفههای این نمایشگاه را یکی از تاثیرگذارترین بخشهای نمایشگاه بیان کرد و گفت: مردم با توضیحات مادران شهدا، از صبر و استقامت آنها مطلع شده و میفهمند چگونه شهدا در دامان پاک و عفیف چنین مادرانی تربیت شدهاند.
حجتالاسلام صالحی منش با اشاره به حضور بانوان اتباع خارجی در یکی از غرفههای این نمایشگاه، تصریح کرد: امروز در دنیا افرادی هستند که نگاهشان به ایران و مکتب شیعه و عفاف و حجاب است و حضور این بانوان بسیار تاثیرگذار است.
وی افزود: نمایشگاه امسال بسیار کیفیتر از سالهای قبل برگزار شده و قابل قیاس با سال گذشته نیست.
استاندار قم با اشاره به حضور حجتالاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این بازدید اظهار کرد: این نمایشگاه میتواند الگویی برای سایر استانهای کشور باشد و امیدوارم با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، نمایشگاه بهشت بانو در همه استانها برپا شود.
غرفه جنگ با اسرائیل از بهترین غرفههای نمایشگاه است
حجتالاسلام صالحی منش همچنین در دفتر یادبود نمایشگاه بهشت بانو این گونه نوشت: ضمن تبریک بهار فاطمی به دستاندرکاران بهشت بانو؛ نمایشگاه بسیار پربار و باکیفیتی است که یقینا هر بازدیدکنندهای از زن و مرد و پیر و جوان میتواند بهره ببرد.
این نمایشگاه بسیار زیبا و جذاب از جهت معنوی برای نوجوانان میتواند موثر واقع شود. غرفه دشمن شناسی و جنگ با اسرائیل غاصب از بهترین غرفههای این نمایشگاه است و همچنین غرفههای شهدای عزیز عظیمالشان.
البته هر جای نمایشگاه زیبا، جذاب و تاثیرگذار است. خداوند به همه عزیزانی که جهادگونه این نمایشگاه را در حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها برپا نمودند توفیق و عزت بیشتر عنایت فرماید.
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