به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، در اين جشنواره كه طي 4 روز (22 تا 25 آبان ماه) با حضور كودكان ايراني، فرانسوي و آلماني در محل مركز آفرينش‌هاي فرهنگي و هنري برگزار مي‌شود، كودكان با زبان و فرهنگ يكديگر آشنا مي‌شوند.

برنامه‌هاي اين جشنواره كه در قالب كارگاه‌هاي متنوع براي كودكان و نوجوانان 8 تا 14 ساله در نظر گرفته شده است، به‌ آنان امكان مي‌دهد با حضور در كارگاه‌ها، ضمن آشنايي با تخيل‌پردازي، زبان، داستان‌نويسي، نقاشي و پژوهش يكديگر، خلاقيتشان را نيز با هم تبادل كنند.

بنابر گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در اين كارگاه‌ها، كودكان در قالب گروه‌هاي 15 نفري از مراكز مختلف بين‌المللي گرد هم مي‌آيند تا از ايده‌هاي يكديگر بيشتر بهره‌مند شوند.

حضور مربيان آلماني، فرانسوي و ايراني در كارگاه‌ها از ديگر ويژگي‌هاي اين جشنواره است كه نظرات آنان در قالب گفت‌وگو طي نشست‌هاي مختلف به شركت كنندگان ارايه مي‌شود.

جشنواره بين‌المللي شادي‌هاي كودكي در بخش‌هاي: سفر به سرزمين زبان‌ها، بر بال خيال واژگان، از واژه تا نقاشي، از واژه تا آوا، كارگاه‌هاي خلاق، نمايش خلاق، تصوير جادويي، سينما برگزار مي‌شود و در بخش كتابخانه كوچك بين‌المللي كودكان مي‌توانند كتاب‌هاي برگزيده ايران، آلمان و فرانسه را ورق بزنند و بخوانند.

مربيان سه كشور نير هر كدام طي يك روز نتايج فعاليت خود را با كمك مترجمان خود به ديگران ارايه مي‌كنند.

اين گزارش مي‌افزايد، كودكان شركت كننده در اين جشنواره از مدارس بين‌المللي فرانسه و آلمان حضور خواهند يافت و كودكان ايراني نيز از اعضاي كانون انتخاب شده‌اند.

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در پي ايجاد تبادل فرهنگي ميان بچه‌هاي ايران و اروپا اقدام به برگزاري چنين جشنواره‌اي كرده است و جشنواره ادبيات كودك اروپايي سال گذشته خود را به كودكان ايراني و اطريشي اختصاص داده بود.