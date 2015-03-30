۴۰ هزار مسافر نوروزی در کمپهای شهرداری خرم آباد اسکان داده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند ظهر دوشنبه در جلسه ستاد خدمات اجرایی سفرهای نوروزی با اشاره به اینکه چهار کمپ اسکان موقت مسافران نوروزی توسط شهرداری خرم آباد دایر شده است، اظهار داشت: ۵۰۰ چادر برای اسکان مسافران نوروزی در خرم آباد برپا شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۴۰ هزار و ۳۰۹ نفر در مراکز اسکان مسافران نوروزی شهرداری خرم آباد اسکان یافته اند، تصریح کرد: همچنین در این مدت ۱۱۶ هزار نفر ورودی به پارک های خرم آباد داشته ایم.

شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه دو تور گردشگری درون شهری توسط شهرداری خرم آباد برقرار شده است، گفت: همچنین چهار سالن ورزشی شهرداری خرم آباد به همراه ترمینال های شرق و غرب برای اسکان مسافران نوروزی مورد استفاده قرار گرفته اند.

عیدی بیرانوند با اشاره به ارائه خدمات رایگان شهرداری خرم آباد به مسافران نوروزی تصریح کرد: خوشبختانه شاهد رضایت مطلوب مسافران نوروزی از مکان های اسکان مسافران در این مدت بوده ایم.