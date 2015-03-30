به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی که به منظور بازدید از یادمان‌ها و ایستگاه‌های راهیان نور ارتش و دیدار با رزمندگان مستقر در مناطق عملیاتی جنوب کشور، هم اکنون در این منطقه حضور دارد، در جمع زائران سرزمین‌های نور گفت: برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها و یادمان‌های دوران دفاع مقدس، پلی محکم در جهت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان کشور است.

وی در این بازدید ضمن قرائت فاتحه در محل شهادت شهید چمران، از نمایشگاه تیپ ۳۹۲ زرهی خوزستان که برای زائران برپا شده، بازدید و در جمع کاروان های راهیان نور به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و شهید دکتر چمران پرداخت و افزود: شهید چمران اسوه دلاورمردی و ایثار است و همواره و جانانه در مقابل تهاجم دشمن با همرزمانش ایستادگی و مقاومت کرد و در حال حاضر، پس از گذشت سال‌ها زائرین راهیان نور به این محل مراجعه می‌کنند و با ایثار و از خود گذشتگی آن شهید آشنا می‌شوند.

فرمانده کل ارتش، همچنین از دیگر یادمان ها و ایستگاه‌های راهیان نور ارتش از جمله یادمان فکه، کانال کمیل و نمایشگاه راهیان نور پایگاه هوایی وحدتی دزفول بازدید و با رزمندگان حاضر در منطقه دیدار کرد.